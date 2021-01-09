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09 Oca 2021 - 16:19- Gündem G: 09 Oca 2021 - 16:20

Koç, “Gazeteciler, ekonomik kıskaç” altında

Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle bir mesaj yayınlayan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, basın özgürlüğünün en temel öğesi olan ekonomik özgürlüğün plânlı bir şekilde yok edildiği bir ortamda ‘Gazeteciler Günü’nü kutlamak abesle iştigaldir dedi

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10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan DEVA Partisi Kocaeli İl Başkanı Adem Koç, basın özgürlüğünün ve ifade hürriyetinin demokrasinin en önemli gereklerinden biri olduğunu belirtti. Başkan Adem Koç, mesajında, “Özgür medyanın ancak demokrasiyle birlikte var olabileceğini belirterek, bu nedenle demokrasimize ve basın özgürlüğüne sahip çıkmamız gerekmektedir” dedi. Başkan Koç, “Özgürlük ise güç ile olur. Güçlü iseniz, özgür olabilirsiniz. Oysa bugün ülkemizde ve kentimizde ne yazık ki, basınımız plânlı bir şekilde ekonomik kıskaç içine alınmıştır. Yandaş ve candaş bir medya oluşturmak uğruna ifade hürriyeti ve halkın haber alma özgürlüğü hiçe sayılarak havuz medyasına dönüştürülmüştür. Böyle bir ortamda basın özgürlüğünden bahsetmek, halkın haber alma özgürlüğünün en önemli parçası olan çalışan gazetecilerin gününü kutlamak abesle iştigaldir.

Gazeteci haberini yazarken, ‘acaba bu haberi yazdıktan sonra kamudan veya havuzdan gelen ilanlar kesilir veya işsiz kalır mıyım korkusu yaşarken halkın ve hemşehrilerimizin gerçeklerden nasıl haberi olmasını bekleyebiliriz ki? Halka sürekli pembe tablolar çizilerek bir masal dünyasında yaşatılmaya çalışıldığı bir toplumun geleceğe umutla ve güvenle bakabilme ihtimali var mıdır?

# Kocaeli

09 Oca 2021 - 16:19 - Gündem

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