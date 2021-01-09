Bağımsız Meclis üyesi İYİ Parti’ye geri mi dönüyor?

İYİ Parti’nin il kongresinde, meclis üyesi olmasına rağmen il delegesi yazılmayan Fedai Yazıcı bu duruma tepki göstermiş ve 15 Haziran 2020 tarihinde partisinden istifa etmişti. Yaklaşık 6 aydır bağımsız meclis üyesi olarak yoluna devam eden Yazıcı, sosyal medya hesabından dün akşam yaptığı sürpriz paylaşım ile kafaları karıştı. İYİ Parti bayrakları altında bir fotoğrafını paylaşan yazıcı fotoğraf açıklamasına, “Bugün itibarıyla KARTEPE İYİ PARTİ MECLİS ÜYESİ olarak buradayım. Nokta” diye yazdı.

SÜREÇ NASIL İLERLEDİ?

Bu paylaşım Kartepe siyasetinde Fedai Yazıcı’nın İyi Parti’ye dönüp dönmediği noktasında soru işaretleri bıraktı. Yazıcı'nın yeniden başvuru yapıp yapmadığı, yaptıysa başvurusunun kabul edilip edilmediği bilinmiyor. İyi Parti yönetiminden konuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.