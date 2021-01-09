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09 Oca 2021 - 17:27- Spor G: 09 Oca 2021 - 17:28

Teşekkürler can Erzincan

Erdem ÖVÜÇ
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Kocaelispor yarın (Pazar) konuk olacağı 24 Erzincan maçını bekliyor. 12.00’de başlayacak kritik karşılaşma öncesi yeşil siyahlılar son çalışmasını 24 Erzincan’ın tesislerinde gerçekleştirdi. Son derece modern olan ve inşası bu sezon öncesinde sona eren yeni tesis binasının hemen arkasında 2 adet nizami standartlara göre futbol sahası bulunuyor.

ÇOK İYİ BİR TESİS

Tesis içinde de teknik kadro, futbolcu ve personelin her konuda rahat edeceği tüm unsurlar düşünülmüş. Takımı Gümüşhane ve Erzincan’da yalnız bırakmayan Kocaelispor Kulübü yöneticileri Melih Oral, Ömür Öztürk, Önder Karakaş antrenman konusunda tesislerini açan, sıcak karşılaşmalarından ötürü, 2020 Mayıs ayında göreve gelen 24 Erzincan Kulübü Başkanı Gökhan Keleş ile yönetimine teşekkür etti.

 

 

09 Oca 2021 - 17:27 - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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