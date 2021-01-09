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09 Oca 2021 - 18:14- Spor G: 09 Oca 2021 - 18:15

Gölcükspor Cihan Halil’i transfer etti
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3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor önemli bir transfere imza attı. Kırmızı siyahlılar bir süredir takipte olduğu, sezonun ilk yarısını 2. Lig takımlarından Vanspor’da geçiren ve geçen sezon Belediye Derincespor forması ile müthiş işlere imza atan Cihan Halil’i renklerine bağladı.

YARIM SEZONLUK ANLAŞMA

Opsiyon hakkı Gölcükspor’da olmak üzere sezonun sonuna kadar anlaşma sağlanan başarılı kanat forvetin tüm maçlarda oynarsa Gölcükspor’a maliyetinin 150 bin lira olduğu öğrenildi. Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak, Cihan transferi öncesinde Belediye Derincespor Kulübü’nü aradı ve “Siz de futbolcu ile ilgilenmiştiniz. Eğer düşünceniz devam etmiyorsa biz Cihan ile görüşebilir miyiz?” şeklindeki hareketi de takdir ile karşılandı. Öte yandan teknik kadro ve futbolcuların tüm primleri de ödendi.

09 Oca 2021 - 18:14 - Spor

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