Gölcükspor Cihan Halil’i transfer etti

3. Lig 3. Grup’ta mücadele eden Gölcükspor önemli bir transfere imza attı. Kırmızı siyahlılar bir süredir takipte olduğu, sezonun ilk yarısını 2. Lig takımlarından Vanspor’da geçiren ve geçen sezon Belediye Derincespor forması ile müthiş işlere imza atan Cihan Halil’i renklerine bağladı.
YARIM SEZONLUK ANLAŞMA
Opsiyon hakkı Gölcükspor’da olmak üzere sezonun sonuna kadar anlaşma sağlanan başarılı kanat forvetin tüm maçlarda oynarsa Gölcükspor’a maliyetinin 150 bin lira olduğu öğrenildi. Gölcükspor Kulüp Başkanı Hüseyin Çardak, Cihan transferi öncesinde Belediye Derincespor Kulübü’nü aradı ve “Siz de futbolcu ile ilgilenmiştiniz. Eğer düşünceniz devam etmiyorsa biz Cihan ile görüşebilir miyiz?” şeklindeki hareketi de takdir ile karşılandı. Öte yandan teknik kadro ve futbolcuların tüm primleri de ödendi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.