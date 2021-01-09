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09 Oca 2021 - 18:16- Gündem G: 09 Oca 2021 - 18:18

Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugünden itibaren İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde zaman zaman kuvvetli yağış beklendiğini duyurdu. Yağışların, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte ülke geneline yayılacağı ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, ülkenin bugünden itibaren Orta Akdeniz üzerinden gelen ılık ve yağışlı hava kütlesinin etkisi altına gireceğini duyurdu.

Ülkenin kuzey ve batı kesimlerinde görülecek olan yağışların, İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde zaman zaman kuvvetli olması bekleniyor.

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının hafta sonunda kuzey ve batı bölgelerde görülecek yağışlarla birlikte kuzeybatı bölgelerde biraz azalacağı ancak ülke genelinde mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

Pazartesi ve Salı günleri ise ülke genelinde artarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerine çıkacağı, ancak önümüzdeki hafta ortasında (Çarşamba) batıdan başlayarak hızla düşerek mevsim normalleri civarına ineceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Bugünden itibaren kuzey ve batı bölgelerde yağmur ve sağanak yağış şeklinde görülecek olan yağışların, Çarşamba gününden itibaren yurdumuzu etkileyecek olan Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı sistemle birlikte ülke geneline yayılacağı ve iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görülmesi bekleniyor.

# İstanbul

09 Oca 2021 - 18:16 - Gündem

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