Kocaeli’de işlemiş olduğu yağma suçundan bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilerek serbest bırakılan U.D. (24) hakkında, mahkeme tarafından 22 yıl 6 ay 23 gün hapis cezası verildi. Cezası Yargıtay tarafından onaylanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan U.D. her yerde aranmaya başladı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu İzmit ilçesinde olduğu tespit edilen U.D., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan U.D. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
09 Oca 2021 - 18:17- Asayiş Güncelleme: 09 Oca 2021 - 18:19
22 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı
Kocaeli’de işlemiş olduğu yağma suçundan 22 yıl 6 ay 23 gün hapis cezasına çarptırılan kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
09 Oca 2021 - 18:17 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.