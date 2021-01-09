22 yıl hapis cezası ile aranan kişi yakalandı

Kocaeli’de işlemiş olduğu yağma suçundan bir süre tutuklu yargılandıktan sonra tutuksuz yargılanmasına karar verilerek serbest bırakılan U.D. (24) hakkında, mahkeme tarafından 22 yıl 6 ay 23 gün hapis cezası verildi. Cezası Yargıtay tarafından onaylanan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan U.D. her yerde aranmaya başladı. Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan araştırmalar sonucu İzmit ilçesinde olduğu tespit edilen U.D., düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri tamamlanan U.D. sevk edildiği adli merciler tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.