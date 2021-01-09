İzmit Belediyespor farka koştu “113-47”

İzmit Belediyespor, KBSL 16. hafta maçında Canik Belediyespor’u ağırladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan İzmitli Periler, ilk periyodu 31-13, devreyi de 51-33 önde kapattı. İzmit Belediyespor etkili oyununu ikinci yarıda da devam ettirirken rakibine üçüncü çeyrekte sadece 2 sayı şansı verdi. İzmitli Periler üçüncü çeyreği 80-35 maçı da 113-47 kazanarak ligdeki 8. galibiyetini aldı.

GENÇ OYUNCULAR ŞANS BULDU

İzmit Belediyespor Başantrenörü Hasan Fırat Okul maç boyunca rotasyona giderek genç oyunculara şans verdi. Clarissa Dos Santos 20 sayı 19 reboundla öne çıkarken, Milica Jovanovic 19, Gülşah Duman 17, İnci Güçlü 14, İpek Garip 13, Defne Melissa Paylar ise 11 sayı ile oynadı. İzmit Belediyespor, KBSL 17. hafta maçında 13 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’da Botaş’a konuk olacak.