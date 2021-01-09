Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
09 Oca 2021 - 19:40- Spor G: 09 Oca 2021 - 19:42

İzmit Belediyespor farka koştu “113-47”

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin (KBSL) 16. hafta maçında Canik Belediyespor’u 66 sayı fark ile 113-47 mağlup etti
mask

İzmit Belediyespor, KBSL 16. hafta maçında Canik Belediyespor’u ağırladı. Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu’nda oynanan maça hızlı başlayan İzmitli Periler, ilk periyodu 31-13, devreyi de 51-33 önde kapattı. İzmit Belediyespor etkili oyununu ikinci yarıda da devam ettirirken rakibine üçüncü çeyrekte sadece 2 sayı şansı verdi. İzmitli Periler üçüncü çeyreği 80-35 maçı da 113-47 kazanarak ligdeki 8. galibiyetini aldı.

GENÇ OYUNCULAR ŞANS BULDU

İzmit Belediyespor Başantrenörü Hasan Fırat Okul maç boyunca rotasyona giderek genç oyunculara şans verdi. Clarissa Dos Santos 20 sayı 19 reboundla öne çıkarken, Milica Jovanovic 19, Gülşah Duman 17, İnci Güçlü 14, İpek Garip 13, Defne Melissa Paylar ise 11 sayı ile oynadı. İzmit Belediyespor, KBSL 17. hafta maçında 13 Ocak Çarşamba günü saat 15.00’da Botaş’a konuk olacak.
# İzmit, Maç, Spor

09 Oca 2021 - 19:40 - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Teşekkürler can Erzincan mask
Teşekkürler can Erzincan
Erzincan’ı çıkarmak için seferber oldular! mask
Erzincan’ı çıkarmak için seferber oldular!
Erzincan evinde 8’de 7 yaptı mask
Erzincan evinde 8’de 7 yaptı
Gölcükspor Antalya’yada kampa girecek mask
Gölcükspor Antalya’yada kampa girecek
2 değişiklik bekleniyor mask
2 değişiklik bekleniyor
Engin Koyun “Maçı sattı” yorumuna tepki gösterdi! mask
Engin Koyun “Maçı sattı” yorumuna tepki gösterdi!
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Moda devi Kocaeli'ye fabrika kuruyor! mask
Moda devi Kocaeli'ye fabrika kuruyor!
Darıca’da geçici güzergah uygulaması mask
Darıca’da geçici güzergah uygulaması
3 çocuğu da belediyede çalışan AKP’li ilçe başkanı konuştu! mask
3 çocuğu da belediyede çalışan AKP’li ilçe başkanı konuştu!
Kara kış adım adım geliyor! mask
Kara kış adım adım geliyor!
İkametinin başka şehre taşındığını öğrenince şok oldu mask
İkametinin başka şehre taşındığını öğrenince şok oldu
Kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu mask
Kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

GALERİ

Erzincan’da telafi zamanı! mask
Erzincan’da telafi zamanı!
Aracın bagajından uyuşturucu çıktı mask
Aracın bagajından uyuşturucu çıktı
Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi mask
Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi
Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM trafiğe kapandı mask
Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM trafiğe kapandı
Hedef Erzincan! mask
Hedef Erzincan!
1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL