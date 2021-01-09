Alınan bilgiye göre Derince Çınarlı Mahallesi Olcay Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Isınan bacanın çatıdaki tahtaları tutuşturması nedeniyle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada apartmanda bulunanlar binanın dumanla dolması nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
09 Oca 2021 - 22:21- Asayiş Güncelleme: 09 Oca 2021 - 22:24
Çatı yangını paniğe neden oldu
Derince'de ısınan soba bacasının çatıdaki tahtaları tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.
# Derince
09 Oca 2021 - 22:21 - Asayiş Yazdır
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.