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09 Oca 2021 - 22:21- Asayiş G: 09 Oca 2021 - 22:24

Çatı yangını paniğe neden oldu

Derince'de ısınan soba bacasının çatıdaki tahtaları tutuşturması sonucu çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken evde maddi hasar meydana geldi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Alınan bilgiye göre Derince Çınarlı Mahallesi Olcay Sokak üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Isınan bacanın çatıdaki tahtaları tutuşturması nedeniyle çıkan yangını görenler durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını evin diğer bölümlerine sıçramadan kontrol altına alarak söndürdü. Bu sırada apartmanda bulunanlar binanın dumanla dolması nedeniyle tedbir amaçlı tahliye edildi. Yangın nedeniyle binanın çatısında maddi hasar meydana gelirken olayda yaralanan olmadı. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
# Derince

09 Oca 2021 - 22:21 - Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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