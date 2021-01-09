İzmit'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Alınan bilgiye göre İzmit Ömer Türkçakal Bulvarından merkez yönünde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 41 PT 061 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek önce yol kenarındaki GSM kutusuna, ardından da bariyere çarptı. Savrulan otomobil, bir akaryakıt istasyonu girişindeki kaldırıma çıkarak durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan M.A. ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazaya karışan araç çekici ile otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.