Alınan bilgiye göre İzmit Ömer Türkçakal Bulvarından merkez yönünde seyir halinde olan M.A. idaresindeki 41 PT 061 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolü kaybederek önce yol kenarındaki GSM kutusuna, ardından da bariyere çarptı. Savrulan otomobil, bir akaryakıt istasyonu girişindeki kaldırıma çıkarak durdu. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan araç sürücüsü ekiplerin müdahalesi ile araçtan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralanan M.A. ambulansla Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken kazaya karışan araç çekici ile otoparka götürüldü. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
09 Oca 2021 - 22:54- Asayiş Güncelleme: 09 Oca 2021 - 22:58
İzmit'te otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
İzmit Ömer Türkçakal Bulvarında kontrolden çıkan otomobilin bariyerlere ve bir akaryakıt istasyonunun önündeki kaldırımına çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç sürücüsü yaralandı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.