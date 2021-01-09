Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
09 Oca 2021 - 22:58- Gündem G: 09 Oca 2021 - 23:02

Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı!

Yakın zamanda Erzincan-Karlıova, Çelikhan-Erkenek arasında, Kahramanmaraş ve İzmir'de büyük depremler beklendiğini ifade eden Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul depremi için de her an 7 üzeri bir depremin meydana gelebileceğini belirtti.
mask

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’de beklenen büyük depremlerle ilgili Habertürk kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

4 NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Görür, “7 ve üzeri depremleri şu anda ciddi olarak beklediğim, gerçekten de korktuğum Erzincan ile Karlıova arasında bekliyorum. Erzincan’ın hem doğusundaki Yedisu’da en son 7’nin üzeri deprem 1786’da. O zamandan bu yana orada deprem yok. Uzun olmayan bir zaman içerisinde Erzincan-Karlıova arasında büyük bir deprem bekliyorum” dedi.

Elazığ depreminden sonra alarm veren yerlerden birisinin de Çelikhan-Erkenek arası olduğunu belirten Görür, “Orada deprem bekliyoruz. 19. asırda, 1875’te bugün Elazığ’da olan yerde deprem oluyor. 1893’de bu sefer Çelikhan Erkenek’te oluyor. Elazığ depremi, Çelikhan-Erkenek depremini öne çekmiş olabilir” açıklamasında bulundu.

Görür, “Diğer bir korktuğumuz yer Maraş, Türkoğlu. Yine bu Doğu Anadolu Fayı üzerindedir. Oradan da endişe ediyoruz, deprem bekliyoruz.  Bir diğer büyük deprem beklediğimiz yer İzmir” dedi.

İSTANBUL’DA 14 BİN KAYIPLA KURTULMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

7.4 şiddetindeki 1999 Gölcük depreminde Kocaeli’de 20 bin kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Görür, İstanbul’da bu sayının 200 binleri bulabileceğini ifade etti. Görür şöyle konuştu:

* İstanbul gibi yüzde 60’ı gecekondu mantığıyla yapılmış ve devletin resmi rakamlarına göre mühendislik hizmeti görmemiş bir yerde bizim 14 bin kayıpla kurtulmamız mümkün değil.

* İstanbul’da tehlikede olan 250 bin insan ile karşı karşıyayız. Bunu ne kadar azaltırsanız azaltın, inşallah yanılıyorumdur ama beklediğimiz İstanbul depreminde on binlerin altında can kaybıyla kurtulamazsınız. Bu işi 14 bin ile kurtaramazsınız.

“ARTIK FAZLA ZAMAN YOK”

Görür, İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* İstanbul’da bir periyot öngörebiliyoruz. 99 depreminden sonra 30 sene içerisinde 7’den büyük deprem olma olasılığı her an yüzde 64’tür.

* Önümüzde 10 sene kaldı. Onun için uzatmaları oynuyoruz. Artık fazla zaman yok.

# Kocaeli, İstanbul

09 Oca 2021 - 22:58 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Koç, “Gazeteciler, ekonomik kıskaç” altında mask
Koç, “Gazeteciler, ekonomik kıskaç” altında
Kural ihlali yapan 228 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 228 kişiye para cezası
Yıldızlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı mask
Yıldızlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
İlyas Şeker'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı mask
İlyas Şeker'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Recep Ören hayatını kaybetti mask
Recep Ören hayatını kaybetti
Özel okulların ücret iadesine ilişkin emsal karar mask
Özel okulların ücret iadesine ilişkin emsal karar
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Moda devi Kocaeli'ye fabrika kuruyor! mask
Moda devi Kocaeli'ye fabrika kuruyor!
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması mask
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması
Darıca’da geçici güzergah uygulaması mask
Darıca’da geçici güzergah uygulaması
3 çocuğu da belediyede çalışan AKP’li ilçe başkanı konuştu! mask
3 çocuğu da belediyede çalışan AKP’li ilçe başkanı konuştu!
Kara kış adım adım geliyor! mask
Kara kış adım adım geliyor!
Kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu mask
Kayıp olarak aranan gencin cesedi bulundu

GALERİ

Erzincan’da telafi zamanı! mask
Erzincan’da telafi zamanı!
Aracın bagajından uyuşturucu çıktı mask
Aracın bagajından uyuşturucu çıktı
Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi mask
Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi
Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM trafiğe kapandı mask
Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM trafiğe kapandı
Hedef Erzincan! mask
Hedef Erzincan!
1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL