Prof. Dr. Naci Görür'den korkutan deprem uyarısı!

Deprem uzmanı Prof. Dr. Naci Görür, Türkiye’de beklenen büyük depremlerle ilgili Habertürk kanalında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

4 NOKTAYA DİKKAT ÇEKTİ

Görür, “7 ve üzeri depremleri şu anda ciddi olarak beklediğim, gerçekten de korktuğum Erzincan ile Karlıova arasında bekliyorum. Erzincan’ın hem doğusundaki Yedisu’da en son 7’nin üzeri deprem 1786’da. O zamandan bu yana orada deprem yok. Uzun olmayan bir zaman içerisinde Erzincan-Karlıova arasında büyük bir deprem bekliyorum” dedi.

Elazığ depreminden sonra alarm veren yerlerden birisinin de Çelikhan-Erkenek arası olduğunu belirten Görür, “Orada deprem bekliyoruz. 19. asırda, 1875’te bugün Elazığ’da olan yerde deprem oluyor. 1893’de bu sefer Çelikhan Erkenek’te oluyor. Elazığ depremi, Çelikhan-Erkenek depremini öne çekmiş olabilir” açıklamasında bulundu.

Görür, “Diğer bir korktuğumuz yer Maraş, Türkoğlu. Yine bu Doğu Anadolu Fayı üzerindedir. Oradan da endişe ediyoruz, deprem bekliyoruz. Bir diğer büyük deprem beklediğimiz yer İzmir” dedi.

“ İSTANBUL’DA 14 BİN KAYIPLA KURTULMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

7.4 şiddetindeki 1999 Gölcük depreminde Kocaeli’de 20 bin kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan Görür, İstanbul’da bu sayının 200 binleri bulabileceğini ifade etti. Görür şöyle konuştu:

* İstanbul gibi yüzde 60’ı gecekondu mantığıyla yapılmış ve devletin resmi rakamlarına göre mühendislik hizmeti görmemiş bir yerde bizim 14 bin kayıpla kurtulmamız mümkün değil.

* İstanbul’da tehlikede olan 250 bin insan ile karşı karşıyayız. Bunu ne kadar azaltırsanız azaltın, inşallah yanılıyorumdur ama beklediğimiz İstanbul depreminde on binlerin altında can kaybıyla kurtulamazsınız. Bu işi 14 bin ile kurtaramazsınız.

“ARTIK FAZLA ZAMAN YOK”

Görür, İstanbul depremiyle ilgili açıklamalarını şöyle sürdürdü:

* İstanbul’da bir periyot öngörebiliyoruz. 99 depreminden sonra 30 sene içerisinde 7’den büyük deprem olma olasılığı her an yüzde 64’tür.

* Önümüzde 10 sene kaldı. Onun için uzatmaları oynuyoruz. Artık fazla zaman yok.