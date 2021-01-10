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10 Oca 2021 - 09:26- Gündem G: 10 Oca 2021 - 09:32

Gönüller kazanılıyor, evlere sıcak yemek gidiyor  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi “Gönül Kazan” projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek durumu olmayan vatandaşlara 2 öğün sıcak yemek ulaştırıyor.  

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile Kocaeli’de ikamet eden mağdur durumdaki vatandaşların sıkıntılarına çare olmaya devam ediyor. Bu kapsamda yapılan “Gönül Kazan” projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek durumu olmayan vatandaşlara 2 öğün sıcak yemek ulaştırıyor. 2020 yılında da 253 bin 28 öğün yemek, ihtiyaç sahiplerinin sofralarını şenlendirdi.

GÜNLÜK İKİ ÖĞÜN YEMEK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğü  “Gönül Kazan” projesi ile hasta, yaşlı ve engelli olup yemek yapabilecek güçten yoksun ve yemek ihtiyacını karşılamak üzere çevresinden destek alamayan kişilere ve ailelere çözüm olarak, günlük iki öğün olacak şekilde hazır yemek ulaştırıyor.

 

253 BİN 28 KEZ ÖĞÜN YEMEK DAĞITILDI

Gönül Kazan projesi kapsamında Ocak ayından bu yana 253 bin 28 öğün yemek, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtılarak, vatandaşların duası alındı. Projeden son derece memnun olan vatandaşlar, hizmetten dolay ıKocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkürlerini sundu.

 

 

GÖNÜL KAZAN PROJESİ NEDİR?

“Gönül Kazan” projesi ile yemek pişirme imkânı bulunmayan yaşlı, kimsesiz, engelli, bakıma muhtaç vatandaşlara günlük iki öğün olacak şekilde evlerine hazır yemek ulaştırılıyor. Bu proje ile birlikte yemek pişiremeyecek kadar yaşlı ve hasta olan ihtiyaç sahibi ailelerin sağlıklı yiyeceklerle beslenme ihtiyaçlarını karşılamaları sağlanarak, ayrıca herhangi bir markete gitmek zorunda kalmadan aileler, evlerine kadar teslim edilen gıdalar sayesinde zahmetsiz bir şekilde bu ihtiyaçlarını giderebilmektedir.

# Kocaeli, Büyükşehir, destek

10 Oca 2021 - 09:26 - Gündem

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