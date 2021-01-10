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10 Oca 2021 - 09:33- Gündem G: 10 Oca 2021 - 09:38

Bakın tramvay 1 yılda kaç kilometre yol aldı  

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark tarafından işletilen Akçaray tramvayı 1 yılda 1 milyon 192 bin 608 km yol kat etti.  

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UlaşımPark tarafından Otogar – Plajyolu istasyonları arasında ulaşım hizmeti sağlayan Akçaray tramvayı 1 yılda 1 Milyon km yol aldı. Pandemi nedeniyle de vatandaşlara dur duraksız hizmet sağlamaya devam eden tramvaylar hızlı, konforlu ve sağlıklı ulaşım gerçekleştiriyor.

1 YILDA 1 MİLYON KM YOL KAT ETTİ

Tramvaylar deyim yerindeyse hiç durmadan ulaşım hizmeti sağladı. İzmit’te demiryolu hizmeti sağlayan tramvaylar 1 yılda 1.192.608 km yol kat etti. Gidiş dönüş toplamda 20 km olan hat uzunluğunda toplamda 15 istasyon bulunmakta. 18 tramvayla sağlanan ulaşım hizmeti ile kentin simgesi haline gelen Akçaray vatandaşlara hızlı, konforlu ve sağlıklı bir ulaşım imkanı sağlıyor.

86 BİN SEFER GERÇEKLEŞTİRDİ

Toplamda bir yılda 86 bin sefer gerçekleştiren tramvaylar vızır vızır çalıştı. Pik saatlerde 5 dakikaya inen seferlerle birlikte vatandaşlar mağdur edilmedi. 05.50’de başlayan tramvay seferleri 00.00’a kadar gün boyu devam etti. Kontrol merkezinden sürekli kontrol edilen tramvaylar gün boyunca ulaşım hizmetine devam etti.

 

HER GÜN DEZENFEKTE

Pandemi öncesi ve sonrası hiçbir zaman temizlikten asla ödün verilmeyen Akçaray tramvayında adeta bir temizlik ordusu tarafından temizlik işlemleri gerçekleştirildi. Her akşam gün sonu tramvaylar depo sahasına geldiklerinde temizlik ekiplerinin özveri ve gayretleri neticesinde sabaha sefere hazır hale getirildi. Üst düzey dezenfekte ekipmanları ile tamamen profesyonel bir ekip tarafından tramvayın içi dışı temas edilen edilmeyen tüm noktaları her gün temizlenerek olası virüs bulaşının da önüne geçilmiş oldu. Araçlara takılan UV FİLTRE sayesinde araç içerisinde coronavirüs %99 oranında yok edilerek araç içi hava sirkülasyonu kalitesi de en üst seviyelere çekildi.

# İzmit

10 Oca 2021 - 09:33 - Gündem

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