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10 Oca 2021 - 09:15- Gündem G: 10 Oca 2021 - 09:43

Gölcük’te atık aktarma istasyonu 2,5 milyon lira tasarruf sağladı

Gölcük'te çöp kamyonları, toplanan evsel atıkları İzmit Atık ve Artıkları Arıtma Yakma ve Değerlendirme A.Ş.’ye götürürken, çöpler ise atık aktarma istasyonunda toplanıyor. Burada toplanan atıklar özel bir TIR ile İZAYDAŞ'a taşınıyor. Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, aktarma istasyonu sayesinde yılda 2,5 milyon lira tasarruf sağlanacağını söyledi. 

Demirören Haber Ajansı
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Gölcük Belediyesi’nin kendi kaynaklarıyla inşa ettiği ‘Katı Atık Aktarma İstasyonu’ yaklaşık bir ay önce faaliyetine başladı. Kurulan istasyon sayesinde Gölcük Belediyesi'nin 18 aracı günde birkaç sefer yaptıkları İZAYDAŞ'a gitmek zorunda kalmıyor. Araçlar da yüzde 50 yakıt tasarrufu sağlıyor. Ayrıca araçlar daha az yol yapması nedeniyle amortisman ve zaman açısından da kazanç sağlıyor. 

‘YAKITTA YÜZDE 50 TASARRUF SAĞLANDI’ 

Yaklaşık 1 aydır atık aktarma istasyonunun hizmet verdiğini söyleyen Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Katı atık aktarma istasyonumuz bir aydır faaliyette, son derece temiz ve hijyenik bir ortam var. Etrafa çöp kokusu da yayılmıyor, bir aydır sorunsuz bir şekilde çöp aktarma istasyonumuz hizmet veriyor. Daha önce 18 aracımızla bölgemizde toplanan çöpler 25 kilometre ötedeki İZAYDAŞ’a gönderiliyordu. Gidiş ve geliş yolunu hesap edersek 50 kilometre yol yapılıyordu her gün. Yani şu anda aktarma istasyonu ile yüzde 50 tasarruf yapmaya başlamış durumdayız" dedi. 

YILDA 2,5 MİLYON TASARRUF 

Aktarma istasyonu sayesinde yılda 2,5 milyon liraya yakın bir tasarruf sağlanacağını ifade eden Sezer, şöyle konuştu: "18 aracımızı gidiş ve geliş süresi içerisinde bu zamanı da şehir içerisindeki çöplerin ve atıkların toplanmasında kullanabiliyoruz. Toplanan atıkların TIR’lara yüklenmesi ve TIR’ların da İZAYDAŞ’a gönderilmesi yöntemiyle çalışıyoruz. Araçlar çalıştığı müddetçe, önümüzdeki yıllar boyunca sürekli maliyetimiz düşmüş olacak. Bahsettiğim düşüş sadece yakıt maliyeti. Bunun dışında amortisman giderleri de neredeyse çok azalmış durumda. Araçlarımız aktarma istasyonlarına geldikleri zaman izole edilmiş bir alandaki kuyuya sularını boşaltıyor. Bu sular alınarak İZAYDAŞ’a gönderiliyor ve enerji üretiminde kullanılıyor. Tesisimizin Gölcük Belediyesi’ne bir yılda sağlamış olduğu tasarruf 2,5 milyon liraya yakın bir rakam ve bu ağırlıklı olarak ithal bir ürün olan akaryakıt maliyetinin düşmesiyle sağlanan bir tasarruf."  

10 Oca 2021 - 09:15 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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