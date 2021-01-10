Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
10 Oca 2021 - 09:42- Gündem G: 10 Oca 2021 - 09:45

İzmit'in cadde ve sokaklarına kadın eli değdi

İzmit şehir merkezinde sokaklara kadın eli değdi. Kadın temizlik işçileri sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezini temizledi. Vatandaşlardan çok güzel tepkiler aldığını söyleyen temizlik görevlisi Banu Yoldaş, "Gün doğar doğmaz sokağa girdiğimde beni görenler 'Çöpçüler kraliçesi geldi' diyorlar. Kadın elinin değmesinden memnunlar" dedi.

Demirören Haber Ajansı
Demirören Haber Ajansı Tüm Haberleri
mask

İzmit Belediyesi'nde 2 hafta önce 10 kadın temizlik görevlisi işe başladı. Koronavirüs nedeniyle hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında sokaklar boş kalırken, kadın temizlik görevlileri ise kent merkezinde temizlik yaptı. Kadın temizlik görevlileri sayesinde İzmit'in cadde ve sokaklarına kadın eli değdi.

'ÇÖPÇÜLER KRALİÇESİ GELDİ'

Kendilerini gören esnaf ve vatandaşlarca 'Çöpçüler kraliçesi geldi' diye karşıladıklarını söyleyen temizlik görevlisi Banu Yoldaş, "İnsanların çok güzel tepkileri oluyor bizi görünce, hatta bazı esnaf biz o sokakta çalışmaya başlayınca 'Bu sokağa artık erkekler girmesin' diyor. Biz kadınların temizliğini daha çok beğeniyorlar. Gün doğar doğmaz sokağa girdiğimde beni gördükleri zaman 'Çöpçüler kraliçesi geldi' diyorlar. Kadın elinin değmesinden memnunlar, özellikle sokağı bizim temizlememizi isteyenler var" dedi.

'İZMİT SOKAKLARI SİZİNLE GÜZELLEŞTİ'

Semra Sevimli ise, "Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle herkes evindeyken biz de ekmeğimizin peşinde çalışıyoruz. Temizlik yapıyoruz, cadde ve sokakları temizliyoruz arkadaşlarımla beraber. Kadın olarak sokaklarda temizlik yapmanın bazı zorlukları da var. Sabahın erken saatlerinde görevimize başlıyoruz, hava o saatlerde hala karanlık oluyor. Gün doğmadan biz başlamış oluyoruz ama işimizi de severek yapıyoruz. Gören vatandaşlar bize, 'İzmit sokakları sizinle güzelleşti' diyerek teşekkür ediyor" diye konuştu.

Sokağını temizledikleri esnafın kendilerinden memnun olduğunu belirten Duygu Kabataş, şöyle konuştu:  "Temizlik işlerine 2 hafta önce başladık. Sokağını temizlediğimiz esnaf bizden memnun, 'Kente kadın eli değdi' diyorlar. Bize başımızın tacısınız diyen var. Yeri geldi ıslandık, yeri geldi üşüdük ama ekmeğimizin peşinde olduğumuz için her türlü zorluğa katlanacağız. Biz de çalışmak istiyoruz, erkeklerin yapabildiği şeyleri kadınların da yapabildiğini göstermek istiyoruz. Bu nedenle elimizden gelenin fazlasını yapmak istiyoruz."
# İzmit, koronavirüs

10 Oca 2021 - 09:42 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
GEBZESEM sporun merkezi olacak   mask
GEBZESEM sporun merkezi olacak  
Gönüller kazanılıyor, evlere sıcak yemek gidiyor   mask
Gönüller kazanılıyor, evlere sıcak yemek gidiyor  
Koç, “Gazeteciler, ekonomik kıskaç” altında mask
Koç, “Gazeteciler, ekonomik kıskaç” altında
Kural ihlali yapan 228 kişiye para cezası mask
Kural ihlali yapan 228 kişiye para cezası
Yıldızlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı mask
Yıldızlı’dan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
İlyas Şeker'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı mask
İlyas Şeker'den '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' mesajı
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması mask
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması
Darıca’da geçici güzergah uygulaması mask
Darıca’da geçici güzergah uygulaması
İkametinin başka şehre taşındığını öğrenince şok oldu mask
İkametinin başka şehre taşındığını öğrenince şok oldu
İşte Berat Albayrak'ın yeni işi! mask
İşte Berat Albayrak'ın yeni işi!
AKP’lilerin alkol kavgasının odağındaki 2 mağdur konuştu mask
AKP’lilerin alkol kavgasının odağındaki 2 mağdur konuştu
Eşini öldürmek isterken 1 kişiyi öldürdü 8 kişiyi yaraladı! mask
Eşini öldürmek isterken 1 kişiyi öldürdü 8 kişiyi yaraladı!

GALERİ

Erzincan’da telafi zamanı! mask
Erzincan’da telafi zamanı!
Aracın bagajından uyuşturucu çıktı mask
Aracın bagajından uyuşturucu çıktı
Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi mask
Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi
Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM trafiğe kapandı mask
Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM trafiğe kapandı
Hedef Erzincan! mask
Hedef Erzincan!
1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL