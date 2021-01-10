Hülagü: Koronavirüs hasta yatak sayısına ihtiyaç azaldı

Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı: "Covid 19 salgını nedeniyle Üniversite Hastanemizde ayırmış olduğumuz hasta yatak sayımıza ihtiyaç büyük oranda azalmıştır. Aşılama sonrası ciddi oranda hastalık yayılımı azalacaktır. Ama lütfen TEMİZLİK, MASKE ve MESAFE kurallarına uyalım,uymayanları lisanı münasiple uyaralım. Covid 19 nedeniyle acil durumlar dışındaki kısmen ertelenen elektif ameliyatlarda da normale geçiş için çalışmalarımız devam etmektedir. Üniversite hastanemiz , her türlü modern tanı ve tedavi hizmetlerine aynı hızla devam edecektir.."