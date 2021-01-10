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10 Oca 2021 - 09:47- Siyaset G: 10 Oca 2021 - 09:53

Erdoğan AKP için talimat vermişti! Yarısı değişecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dinamik kadrolar oluşturulması talimatı sonrası teşkilat yönetiminde yüzde 65 değişiklik yapılan AKP'de genel merkez yönetiminde de en az yüzde 50 oranında değişikliğe gidileceği belirtiliyor. İstanbul'da ise bu oran yüzde 60'ın üzerine çıktı.
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Koronavirüs sebebiyle büyük kongre sürecinin kesintiye uğradığı  AKP'de şubat sonuna kadar bütün il kongrelerinin tamamlanması, 7'nci olağan büyük kongrenin ise ramazan öncesinde, nisan başında yapılması hedefleniyor. AKP kulisleri de bu takvime bağlı olarak yeniden hareketlendi. Kulislerde, AKP genel merkez yönetiminin en az yarısının değişeceği, kabine değişikliğinin ise büyük kongre süreci ile eş zamanlı yapılabileceği konuşuluyor.

AKP MKYK'NIN EN AZ YARISININ DEĞİŞMESİ BEKLENİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongre sürecinin başında, 'dinamik, aktif ve motivasyonu yüksek kadrolar oluşturulması' yönündeki talimatı doğrultusunda partideki değişim hamlesi ilçe teşkilatları ile başladı, il kongreleri ile devam etti. Bugüne kadar teşkilat yönetimlerindeki değişim oranı yüzde 65'e ulaşırken aynı stratejinin genel merkez yönetiminde de uygulanacağı belirtiliyor. AKP'yi 2023 seçimlerine taşıyacak kadronun büyük kongre ile belirleneceğine dikkat çeken parti kaynakları, partinin en yetkili organı olan MKYK'nın en az yarısının değişmesinin beklendiğini dile getiriyor. Kulislerde, uzun zamandır 'gündemden kalkan' kabine değişikliğinin ise, büyük kongre süreci ile eş zamanlı olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

GÖZLER  İSTANBUL'DA

Öte yandan İstanbul teşkilatlarında büyük bir değişikliğe imza atan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın il başkanı Bayram Şenocak ile yola devam edip etmeyeceği konusunda henüz bir değerlendirme yapmadığı, ancak kurmayları ile yaptığı bir toplantıda 'Şenocak'ın çalışmalarını beğendiğini' söylediği öğrenildi. AKP'de İstanbul il kongresinin 26 Şubat'ta yapılması planlanırken bu şehirde 12 ilçe başkanı ile yola devam etme kararı alındı, 20 ilçe başkanının yerine ise yeni isimler atandı. Ankara il kongresinin İstanbul kongresinden önce yapılacağı ve il kongrelerinin 26 Şubat'taki İstanbul kongresi ise tamamlanacağı belirtiliyor.

BÜYÜK KONGRE, NİSAN BAŞINDA

Türkiye gazetesinin haberine göre, büyük kongrenin ramazan ayı başlamadan hemen öncesinde 3 veya 4 Nisan'da yapılabileceği, hazırlanan yeni kongre takviminin MKYK'da yapılacak değerlendirmeden sonra netleşeceği ifade ediliyor. Parti kaynakları, koronavirüs salgınındaki gelişmelere bağlı olarak, takvimin yeniden değişikliğe uğrayabileceğini de dile getiriyor.
# İstanbul, koronavirüs, AKP

10 Oca 2021 - 09:47 - Siyaset

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