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10 Oca 2021 - 09:53- Gündem G: 10 Oca 2021 - 10:02

ABD'deki Kongre işgali bakın Türkiye'de en çok hangi ili endişelendirdi

ABD'de Kongre binasına yapılan baskın özellikle Elazığlıları oldukça endişelendirdi. Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, kongre işgali sırasında yaptığı paylaşımda "Endişeliyiz, vişneçürüğü mermerimize bir şey olur diye" notunu düşmüştü. Kürsünün arkasındaki mermerin Elazığ'dan gittiği ortaya çıktı.

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Elazığlılar, ABD'de kongre binasına yapılan baskını çok yakından ama bambaşka bir endişeyle takip etti. Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, kongre işgali olurken yaptığı paylaşımda, "Endişeliyiz, vişneçürüğü mermerimize bir şey olur diye" notunu düşmüştü. Kürsünün arkasındaki mermerin Elazığ'dan gittiği ortaya çıktı.

Hürriyet gazetesi yazarı Nuray Babacan'ın bugünkü yazısı şöyle:

"Kongrenin basıldığı tarihi gecede, Elazığlılar da en az Amerikalılar kadar dehşete düştü. Ancak onların endişesi demokrasi değil, kongreyi süsleyen mermerlerdi. Zira, ABD kongresi Elazığ'ın ünlü vişneçürüğü mermerleriyle kaplıydı. Gakkoşların bu kaygısını, göstericiler etrafı birbirine katıp kürsüyü söktüğü sıralarda Elazığ Belediye Başkanı Şerifoğulları, "Endişeliyiz, vişneçürüğü mermerimize bir şey olur diye..." tweet'iyle dile getirdi!

ABD kongresinde gece baskınıyla yaşananlar, demokrasiye gönülden inananları dehşete düşürürken, dünyanın her yerinden "Endişeliyiz" mesajları yayınlandı. Ülkeler, liderlikler düzeyinde baskını kınadıklarını açıklarken, Elazığ'dan gelen bir ses ilgimizi çekti. Elazığ'ın AK Partili Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları da ABD'de yaşananlardan duyduğu endişeyi dile getirirken, Twitter hesabından kongre salonunu basan çapulcuların fotoğrafını paylaştı ve "Endişeliyiz, vişneçürüğü mermerimize bir şey olur diye..." sözleriyle not düştü.

Başkanın endişesini anlamak birkaç dakikamızı aldı. Biraz dikkatli bakınca, ABD Kongre Salonu'nda başkanlık kürsünün arkasında sadece Elazığ Alacakaya ilçesinde çıkan vişne rengi damarlı mermerler dikkatimizi çekti. Kongre Salonu'nun başkanlık kürsüsünü süsleyen mermerlerin Elazığ'dan gitmiş olduğunu, baskına katılanların her yeri kırıp-dökerken, mermerlere de zarar verebileceği endişesinin kastedildiğini anladık.

60 ÜLKEYE İHRAÇ EDİLİYOR

Sonra biraz araştırınca, Elazığ'ın Alacakaya ilçesinden çıkan ve 60 ülkeye ihraç edilen vişneçürüğü mermerinin, ABD'de hem Beyaz Saray hem de parlamentoda kullanıldığına ilişkin haberler yapıldığını gördük. Bu ton ve renkteki mermerin başka hiçbir yerde üretilmediğine ilişkin açıklamalar arşivleri süslüyor. Hatta, Türkiye'nin mermer rezervinin yüzde 7'sini elinde bulunduran Elazığ'ın dünyada vişneçürüğü mermeri ile tanındığı belirtiliyor.

ŞİMDİLİK DEMOKRASİ DE MERMER DE KURTULDU

Başkanın biraz da espriyle yaptığı bu paylaşım, Elazığ'da bayağı yankı buldu. "Elazığ mermeri değil o, Alacakaya mermeri" diye düzeltenlerden tutun da "Başkan mermer yerine önce Elazığspor'u kurtar. Biz de Elazığspor için endişeliyiz" diyenleri mi ararsınız. Şimdilik, hem ABD demokrasisi hem de Elazığ vişneçürüğü mermeri kurtuldu!

ELAZIĞ'DA ÇIKIYOR DÜNYAYI SÜSLÜYOR

Dünyada nadir bulunan, Türkiye'de de sadece Elazığ'da çıkarılan vişneçürüğü mermeri, 60 ülkede seçkin mekânları süslüyor. Beyaz Saray, Burç Halife, Victoria's Secret'in dünya çapındaki mağazaları, Dolce & Gabbana modaevlerinin Güney Afrika'daki mağazaları gibi birçok prestijli mekânda vişneçürüğü mermeri kullanılmış. Alacakaya Mermer ve Maden A.Ş. Hammadde Üretim Müdürü Abidin Gümüş, AA'ya bu özel Elazığ mermeriyle ilgili şu bilgileri veriyor:

İTALYA'DA REZERV TÜKENİNCE...

"1984'ten beri üretimi yapılan vişne mermeri dünyaya sadece Elazığ'dan ihraç ediliyor. Elazığ mermeri çıkarıldığı ilk yıllarda İtalyan bir firma aracılığıyla Beyaz Saray, ardından da Kabe'ye yakın Safa ve Merve tepeleri arasındaki mekanlarda kullanılmasıyla dünya çapında prestij kazandı. Bu mermer, albenisi ile dünyanın seçkin mekânları için tercih edilen özellikli ürünler arasında. Yıllar önce İtalya'da Rosso Levanto adıyla üretilen ve vişne mermeriyle az da olsa benzerlik gösteren mermerin rezervinin tükenmesiyle vişneçürüğü mermeri dünyada tek olma özelliğini kazandı." Mermerin 4 kıtadan aralarında Suudi Arabistan, ABD, İtalya, İspanya, Fransa, Rusya ve Almanya'nın olduğu 60 ülkeye ihraç edildiğini anlatan Gümüş, Çin'in en büyük ithalatçı konumunda olduğu ve yıllık üretimlerinin yüzde 80'ini Çin'e ihraç ettikleri bilgisini de verdi.

EN ÇOK ÇİN'E İHRAÇ EDİLİYOR

Vişneçürüğü mermerinin yıllık blok üretim kapasitesi 20.000 metretküp civarında.Potansiyel rezervin ise 1 milyon metreküp olduğu düşünülüyor. En büyük ithalatçısı ise Çin.

10 Oca 2021 - 09:53 - Gündem

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