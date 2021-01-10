KOÜ, Öğretim Elemanlarına soruşturma açıyor!

Kocaeli Üniversitesinde başlayan online sınav dönemi ile birlikte öğrencilerin mağduriyetleri de başladı. Pandemi nedeni ile uzaktan yapılan sınavlarda kimi zaman sistem çöktü, kimi zaman da üniversitenin dayattığı kurallar öğrencilere zor zamanlar yaşattı. Bugün yapılan sınalar ise üniversitede ki bazı öğreti üyeleri sınavda sorulacak soruları sisteme yüklemedi. Bazı öğrencilerin de sınavdan haberinin olmaması nedeni ile öğrenciler tepki gösterdi.
“ÖĞRENCİLERİMİZ MAĞDUR EDİLMEYECEK”
Konu ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, “Bugün bazı sınavlarda bazı hocaların soru yüklemesi yapmaması ve geç yüklemesi nedeniyle ertelenen sınavlara giremeyen öğrencilerimiz kesinlikle mağdur edilmeyecektir. KOÜ webten yeterli bilgilendirme yapılacaktır” ifadelerini kullandı.
SORUŞTURMA AÇILACAK
Açıklamasının devamında Hülagü, “Defeatle uyarılarımıza rağmen bu şekilde mağduriyete yol açan ve geçerli mazereti olmayan tüm öğretim elemanlarına mutlaka idari soruşturması açılıp gereken disiplin kuralı işletilecektir..” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.