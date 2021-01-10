KOÜ, Öğretim Elemanlarına soruşturma açıyor!

Kocaeli Üniversitesinde başlayan online sınav dönemi ile birlikte öğrencilerin mağduriyetleri de başladı. Pandemi nedeni ile uzaktan yapılan sınavlarda kimi zaman sistem çöktü, kimi zaman da üniversitenin dayattığı kurallar öğrencilere zor zamanlar yaşattı. Bugün yapılan sınalar ise üniversitede ki bazı öğreti üyeleri sınavda sorulacak soruları sisteme yüklemedi. Bazı öğrencilerin de sınavdan haberinin olmaması nedeni ile öğrenciler tepki gösterdi.

“ÖĞRENCİLERİMİZ MAĞDUR EDİLMEYECEK”

Konu ile ilgili açıklama yapan Kocaeli Üniversitesi Rektörü Sadettin Hülagü, “Bugün bazı sınavlarda bazı hocaların soru yüklemesi yapmaması ve geç yüklemesi nedeniyle ertelenen sınavlara giremeyen öğrencilerimiz kesinlikle mağdur edilmeyecektir. KOÜ webten yeterli bilgilendirme yapılacaktır” ifadelerini kullandı.

SORUŞTURMA AÇILACAK

Açıklamasının devamında Hülagü, “Defeatle uyarılarımıza rağmen bu şekilde mağduriyete yol açan ve geçerli mazereti olmayan tüm öğretim elemanlarına mutlaka idari soruşturması açılıp gereken disiplin kuralı işletilecektir..” dedi.