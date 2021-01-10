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10 Oca 2021 - 12:37- Gündem G: 10 Oca 2021 - 12:40

Başkan Ellibeş’in Fethi Sekin hassasiyeti

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, İzmir’de hain teröristlerce şehit edilen Polis Memuru Fethi Sekin’in anısına meslektaşlarına ziyaret gerçekleştirdi.

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İzmir’de trafik polisi olarak görev yapan Fethi Sekin (44), 5 Ocak 2017 günü İzmir Adliyesi önünde gerçekleştirilmek istenen bombalı terör eylemini son anda fark etmiş, teröristlerle girdiği silahlı çatışmada şehit olmuştu. Yüzlerce insanın hayatını canı pahasına kurtaran Şehit Polis Memuru Fethi Sekin, geçtiğimiz günlerde ölüm yıldönümünde anıldı. AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş ile Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, anma programlarının ardından önceki gün Fethi Sekin’in meslektaşlarıyla bir araya geldi. İzmit Tafik Şube Müdürlüğü’nde Trafikten Sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Faruk Keskin ve personelini ziyaret etti. Fethi Sekin anıldı, polis memurlarına çalışmalarında başarı dilendi. Ellibeş ve Şeker, ardından İzmit Bağçeşme Mezarlığı’nda Polis Şehitliğine giderek dua etti. Başkan Ellibeş, görevi başında vatanı ve milletini korumak için görev yapan bütün asker ve polislere başarı diledi, “Şehitlerimizi ise rahmetle ve minnetle anıyoruz” dedi.

# Kocaeli, İzmit, AKP

10 Oca 2021 - 12:37 - Gündem

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