Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
10 Oca 2021 - 12:51- Gündem G: 10 Oca 2021 - 12:52

Eğitim İş: Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Eğitim İş olarak Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Sabri Mutlu 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Dilara Polat
Dilara Polat Tüm Haberleri
mask

Eğitim İş Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Sabri Mutlu Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Mutlu açıklamasında,"Çalışan Gazeteciler Günü’nü, sadece çalışma fırsatı olan gazetecileri tebrik ederek değil, muktedirleri rahatsız ettiği için işsiz bırakılan ya da özgürlüğünden edilen gazetecileri de hatırlayarak kutlamayı bir borç biliyoruz. Çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun" dedi.

"KUTLAMAYI BORÇ BİLİYORUZ"

Mutlu açıklamasının tamamında ise,"10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü, maalesef ülkemiz için kutlamadan çok utancın günü haline gelmiştir. Bu takvim yaprağı, artık bizler için mesleğini hala icra edebilen gazetecileri tebrik etmenin yanı sıra, iktidar baskıları sonucunda mesleğinden koparılan, özgürlüğü elinden alınan gazetecileri de düşünmenin günüdür. Bu yüzden Çalışan Gazeteciler Günü’nü, sadece çalışma fırsatı olan gazetecileri tebrik ederek değil, muktedirleri rahatsız ettiği için işsiz bırakılan ya da özgürlüğünden edilen gazetecileri de hatırlayarak kutlamayı bir borç biliyoruz. Çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun" dedi.
# Kocaeli, eğitim

10 Oca 2021 - 12:51 - Gündem

Muhabir Dilara Polat

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Eğitim İş: Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı mask
Eğitim İş: Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı
Başkan Ellibeş’in Fethi Sekin hassasiyeti mask
Başkan Ellibeş’in Fethi Sekin hassasiyeti
Büyükakın,“Aslında Kocaeli hayalinden bahsediyorlar”   mask
Büyükakın,“Aslında Kocaeli hayalinden bahsediyorlar”  
GEBZESEM sporun merkezi olacak   mask
GEBZESEM sporun merkezi olacak  
Gönüller kazanılıyor, evlere sıcak yemek gidiyor   mask
Gönüller kazanılıyor, evlere sıcak yemek gidiyor  
Ağır hasta sayısında dikkat çeken düşüş mask
Ağır hasta sayısında dikkat çeken düşüş
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması mask
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması
Darıca’da geçici güzergah uygulaması mask
Darıca’da geçici güzergah uygulaması
İkametinin başka şehre taşındığını öğrenince şok oldu mask
İkametinin başka şehre taşındığını öğrenince şok oldu
İşte Berat Albayrak'ın yeni işi! mask
İşte Berat Albayrak'ın yeni işi!
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu mask
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu
AKP’lilerin alkol kavgasının odağındaki 2 mağdur konuştu mask
AKP’lilerin alkol kavgasının odağındaki 2 mağdur konuştu

GALERİ

Erzincan’da telafi zamanı! mask
Erzincan’da telafi zamanı!
Aracın bagajından uyuşturucu çıktı mask
Aracın bagajından uyuşturucu çıktı
Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi mask
Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi
Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM trafiğe kapandı mask
Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM trafiğe kapandı
Hedef Erzincan! mask
Hedef Erzincan!
1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı! mask
1 kişinin öldüğü 8 kişinin yaralandığı kazanın görüntüleri ortaya çıktı!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL