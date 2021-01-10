Eğitim İş: Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Eğitim İş Kocaeli 1 Nolu Şube Başkanı Sabri Mutlu Dünya Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle açıklamalarda bulundu. Mutlu açıklamasında,"Çalışan Gazeteciler Günü’nü, sadece çalışma fırsatı olan gazetecileri tebrik ederek değil, muktedirleri rahatsız ettiği için işsiz bırakılan ya da özgürlüğünden edilen gazetecileri de hatırlayarak kutlamayı bir borç biliyoruz. Çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun" dedi.

"KUTLAMAYI BORÇ BİLİYORUZ"

Mutlu açıklamasının tamamında ise,"10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü, maalesef ülkemiz için kutlamadan çok utancın günü haline gelmiştir. Bu takvim yaprağı, artık bizler için mesleğini hala icra edebilen gazetecileri tebrik etmenin yanı sıra, iktidar baskıları sonucunda mesleğinden koparılan, özgürlüğü elinden alınan gazetecileri de düşünmenin günüdür. Bu yüzden Çalışan Gazeteciler Günü’nü, sadece çalışma fırsatı olan gazetecileri tebrik ederek değil, muktedirleri rahatsız ettiği için işsiz bırakılan ya da özgürlüğünden edilen gazetecileri de hatırlayarak kutlamayı bir borç biliyoruz. Çalışan gazeteciler gününüz kutlu olsun" dedi.