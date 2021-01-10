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10 Oca 2021 - 13:04- Gündem G: 10 Oca 2021 - 13:06

İzmit Belediyesi 2020 yılında  7 bin 250 ton atık topladı

İzmit Belediyesi, Sıfır Atık Uygulamaları kapsamında yürüttüğü faaliyetler sonucu 2020 yılı içerisinde toplam 7 bin 250 ton atık toplayarak çevre sağlığını korumanın yanı sıra geri dönüşümle ekonomiye önemli katkı sağladı

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İzmit Belediyesi, sıfır atık bilincinin tüm kente yayılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince kentte 7 bin 250 ton atık toplanarak, geri dönüşümle ekonomiye kazandırıldı.

4 BİN TON AMBALAJ


İzmit Belediyesi 2020 yılı içerisinde yaklaşık 4 bin ton ambalaj atığı geri dönüştürürken, nüfus yoğunluğunun yüksek olduğu mahallelere pet şişe kafesleri yerleştirerek plastik atıkları ekonomiye kazandırmaya devam etti.


8 BUÇUK TON BİTKİSEL YAĞ


Sıfır atık projesi kapsamında İzmit Belediyesi yıl boyunca 2 bin 900 ton cam atığı toplayarak ekonomiye kazandırdı. Yüzlerce kilo atık pil ve bitkisel yağ toplayan ekipler, 2020 senesi itibari ile 8 buçuk ton bitkisel yağ atığı, 3 ton atık pil toplanarak geri dönüşüme kazandırdı.


333 TON TEKSTİL ATIĞI


Yıl içinde 15 ton elektronik atık ve kentin farklı noktalarına yerleştirilen 250 adet tekstil atık kumbarası ile İzmit Belediyesi; eski giysi, ayakkabı kumaş vb. atıklardan toplam 333 ton tekstil atığı toplayarak, hem çevreyi korudu hem de ekonomiye önemli bir katkı sağladı.


NEREYE ATAYIM


Aynı zamanda atık toplamayı yaygınlaştırmak adına çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen İzmit Belediyesi, Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme (ÇEVKO) Vakfı’nın geliştirdiği ‘Nereye Atayım?’  uygulamasını 2020 senesinde hayata geçirdi. Vatandaşlar, Belediye Sıfır Atık Saha Bilgi Yönetim Sistemi’ne geçiş yapan İzmit Belediyesinin ‘Nereye Atayım’ uygulamasıyla birlikte, kentin çeşitli bölgelerinde bulunan atık ayrıştırma alanlarını görerek, evlerine yakın olan ayrıştırma noktasını tespit edebiliyor. 


BİR TIKLA ATIK KUMBARALARINA ERİŞİM


Bu uygulama aracılığıyla vatandaşlar, İzmit Belediyesi web sitesi üzerinde yer alan ‘Nereye Atayım’ linkine tıklayarak kendilerine en yakın ambalaj atık konteynırı, cam kumbarası, pet şişe kafesi, tekstil ve atık konteynırlarını güncel haritada görüp, yol tarifi alabiliyor.

# İzmit

10 Oca 2021 - 13:04 - Gündem

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