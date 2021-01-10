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10 Oca 2021 - 13:16- Gündem G: 10 Oca 2021 - 13:18

Güney’den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

AKP İzmit İlçe Başkanı Av.Ali Güney, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında, “Ülkemizin ve şehrimizin sorunlarını kamuoyuna aktararak olaylardan bilgi sahibi olmasını sağlayan basın mensuplarının yorum ve görüşleri, bizlerin çalışmasında da faydalar sağlamaktadır” dedi.

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Doğru, ilkeli, objektif gazeteciliğin toplumun her alanında önemine dikkat çeken Güney, “Gazetecilik gece-gündüz demeden, kar-soğuk dinlemeden 24 saat yapılan zorlu bir meslektir. İlkeli, doğruların peşinde koşan değerli gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum. Objektif haber anlayışıyla her gün bizlere şehrimizde ve ülkemizde neler olduğunu ulaştırmak için mesai harcayan bütün gazeteci arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İçinde bulunduğumuz pandemi sürecinde bile görevi başındaki basın emekçilerine kolaylıklar diliyorum. Özellikle son dönemde aramızdan ayrılan değerli gazeteci büyüklerimiz başta olmak üzere ebediyete göçmüş, bu mesleğe gönül vermiş bütün basın çalışanlarına Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

10 Oca 2021 - 13:16 - Gündem

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