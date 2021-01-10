Başkan Hürriyet’ten 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü ile ilgili mesajında şu ifadelere yer verdi; "Kamuoyunu bilgilendirmek için günün her saatinde haber peşinde koşan basın emekçileri zor şartlarda ve sorumluluk duygusu içinde vatandaşlarımızın gelişen olaylar hakkında aydınlatmak için büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Özellikle pandeminin ilk günlerinden beri herkes evlerindeyken onlar sokaklarda bizi habersiz bırakmıyorlar. Görevlerini icra ederken Covid-19’a yakalanan tüm gazetecilere bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Tarafsız yayıncılık anlayışından taviz vermeksizin yerine getirdikleri hizmetlerden dolayı tüm basın emekçilerine teşekkürlerimizi sunuyor işlerinde kolaylıklar diliyorum ve 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum."