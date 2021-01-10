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10 Oca 2021 - 15:31- Gündem G: 10 Oca 2021 - 15:45

Söğüt, Hereke esnafıyla buluştu

Hereke’yi ziyaret eden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Hukuk Fakültesi’nin taşınacağı yeni kampüs inşaatını hızla tamamlayacaklarını, tarihi güzelliklerle dolu Hereke’nin eğitim kentine dönüşeceğini söyledi

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Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, önceki gün Hereke’de esnafla bir araya geldi. Başkan Yardımcıları Faruk Denli, İbrahim Çırpan ve Osman Yurt ile belediye meclis üyeleri Cengiz Öztürk ve Murat Gülbiçim’inde katıldığı ziyaretlerde; Başkan Söğüt ilk olarak Hereke Agah Ateş Muhtarı Halil Vardar ve Hereke Hacı Akif Mahalle Muhtarı Şadan Biçer’i ziyaret etti. Bölgede yapılacak çalışmalar üzerine gerçekleştirilen istişareler sonrasında Başkan Söğüt esnaf ziyaretlerinde bulundu.

“ÇOK İŞİMİZ VAR”

Hereke’nin değerini arttıracak çalışmalardan dolayı esnaf ve vatandaşlar Başkan Şener Söğüt’e teşekkür ederken, Başkan Söğüt de “Daha yapacak çok işimiz var” dedi. Başkan Söğüt, “Hereke’nin tarihi değerlerini gün yüzüne çıkarıyoruz. Altyapısını daha önce tamamlamıştık. Üst yapı noktasında da her dönem çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. 

HUKUK FAKÜLTESİ 

Hereke, tarihi değerleri ile ön plana çıkan bizler için önemli bir bölge. Hereke Kalemizin restorasyonunu tamamladık ve çok güzel oldu. Etkinliklerle beraber daha da canlandıracağız. Hereke aynı zamanda bir öğrenci kenti. Şimdi Kocaeli Üniversitesi’ne yer tahsisi yapacağız ve Hukuk Fakültesi ve Adalet Meslek Yüksek Okulu’nu da bölgeye getireceğiz.

ESNAFIMIZ UMUTLU 

Sayın rektörümüz ile ilerleyen günlerde bu konuda protokolü imzalayarak hızlıca projeyi hayata geçireceğiz. Yeni fakültenin gelmesi Herekeli esnafımızın ekonomik alanda da güçlenmesine vesile olacaktır. Bu kararı alırken de ‘biz istedik, yapıyoruz’ demedik. Daha önceki gelişlerimizde de sizlerin görüşlerini aldık. Esnafımız olumlu bakıyor” dedi. Başkan Söğüt, esnaftan gelen talep ve önerileri de tek tek not aldırdı.

# Körfez, Kocaeli

10 Oca 2021 - 15:31 - Gündem

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