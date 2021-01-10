Vatandaş e-Devlet  Kapısı’na koştu!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, koronavirüs salgını nedeniyle zorlu geçen 2020’de vatandaşların birçok işlemi evden çıkmadan e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirdiğini belirterek, “2019’da 1.1 milyar olan e-Devlet Kapısı’na giriş sayısı 2020’de 2,3 milyarı aştı” dedi.
DİJİTAL YÜZÜ
Hizmete ulaşımın kolaylığı ve ihtiyaç duyulan pek çok hizmetin varlığının e-Devlet Kapısı’na ilgiyi artırdığını belirten Koç, 2008’de sadece 9 kamu kurumu ve 22 hizmetle faaliyete başlayan e-Devlet Kapısı’nın, halihazırda 112 özel kuruluş, 238 kamu kurumu, 372 belediye ile toplamda 722 kurumu barındırdığını, 5 bin 456 hizmetle ‘Türkiye’nin dijital yüzü’ olduğunu söyledi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.