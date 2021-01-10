Vatandaş e-Devlet  Kapısı’na koştu!

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, koronavirüs salgını nedeniyle zorlu geçen 2020’de vatandaşların birçok işlemi evden çıkmadan e-Devlet Kapısı üzerinden gerçekleştirdiğini belirterek, “2019’da 1.1 milyar olan e-Devlet Kapısı’na giriş sayısı 2020’de 2,3 milyarı aştı” dedi.

DİJİTAL YÜZÜ

Hizmete ulaşımın kolaylığı ve ihtiyaç duyulan pek çok hizmetin varlığının e-Devlet Kapısı’na ilgiyi artırdığını belirten Koç, 2008’de sadece 9 kamu kurumu ve 22 hizmetle faaliyete başlayan e-Devlet Kapısı’nın, halihazırda 112 özel kuruluş, 238 kamu kurumu, 372 belediye ile toplamda 722 kurumu barındırdığını, 5 bin 456 hizmetle ‘Türkiye’nin dijital yüzü’ olduğunu söyledi.