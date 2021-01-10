Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
10 Oca 2021 - 15:48- Ekonomi G: 10 Oca 2021 - 15:51

TEKNOFEST 2021 Teknoloji  Yarışmaları başvuruları başladı

  Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST deneyimi "Teknoloji Yarışmalarına" başvurular başladı. 
mask

Toplumun her kesiminden öğrenmek gencin merakla beklediği ve ilgiyle takip ettiği TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına geçtiğimiz yıl 81 il ve 84 ülkeden 20.197 takım, 100 bin genç başvuruda bulundu. Numaralandırdığında 5000 finalistin belirlendiği yarışlarda kıyasıya geçti. Bu yıl TEKNOFEST Teknoloji yarışmalarına yine ilkokul seviyesinden ortaokul, lise, üniversite, lisansüstü ve mezun olma kadar sorumlu olan gencimiz hayallerini farklı kategorilerde düzenlenen teknoloji yarışmalarına katılabilecek. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat. 

KENDİNE GÜVENEN GENÇLER

Her yıl bir önceki yıla göre daha fazla yarışma kategorisinin açıldığı ve Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları olan TEKNOFEST Teknoloji Yarışmaları bu yıl 34 farklı kategoride düzenleniyor. TEKNOFEST 2020'den farklı olarak Karma Sürü Simülasyon, İletişim Teknolojileri, Savaşan İHA, Yapay Zeka, Kültür ve Turizm Teknolojileri, Lise Öğrencileri Kutup Araştırma Projeleri, Tarımsal İnsansız Kara Aracı, Sanayide Dijital Teknolojiler Yarışmaları ilk kez düzenleniyor

10 Oca 2021 - 15:48 - Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
TEKNOFEST 2021 Teknoloji  Yarışmaları başvuruları başladı mask
TEKNOFEST 2021 Teknoloji  Yarışmaları başvuruları başladı
Türk Telekom ile akıllı şehirlerde tasarruf mask
Türk Telekom ile akıllı şehirlerde tasarruf
Zeytinoğlu Kocaeli dışticaretini değerlendirdi mask
Zeytinoğlu Kocaeli dışticaretini değerlendirdi
MİGROS ödül aldı  mask
MİGROS ödül aldı 
Yıldızlar Yatırım, 2021'de yaklaşık  200 milyon dolarlık yatırım hedefliyor mask
Yıldızlar Yatırım, 2021'de yaklaşık  200 milyon dolarlık yatırım hedefliyor
Sepaş Enerji’den başarılı yıllık performans mask
Sepaş Enerji’den başarılı yıllık performans
Anket Başiskele Belediyesi'nin hizmetlerinden memnun musunuz?
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması mask
Meteoroloji’den kar yağışı açıklaması
Darıca’da geçici güzergah uygulaması mask
Darıca’da geçici güzergah uygulaması
İkametinin başka şehre taşındığını öğrenince şok oldu mask
İkametinin başka şehre taşındığını öğrenince şok oldu
İşte Berat Albayrak'ın yeni işi! mask
İşte Berat Albayrak'ın yeni işi!
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu mask
73 yaşında geri dönüşüm kralı oldu
Kocaeli’de iki yatırım! Burada 3 bin 800 kişi iş sahibi olacak mask
Kocaeli’de iki yatırım! Burada 3 bin 800 kişi iş sahibi olacak

GALERİ

24 Erzincanspor-Kocaelispor (Canlı anlatım) mask
24 Erzincanspor-Kocaelispor (Canlı anlatım)
Erzincan’da telafi zamanı! mask
Erzincan’da telafi zamanı!
Aracın bagajından uyuşturucu çıktı mask
Aracın bagajından uyuşturucu çıktı
Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi mask
Sokağa çıkma yasağında yolun karşısına geçerken feci şekilde can verdi
Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM trafiğe kapandı mask
Otomobil ile çarpışan tır bariyerleri parçaladı, TEM trafiğe kapandı
Hedef Erzincan! mask
Hedef Erzincan!
BEĞEN 28 B
TAKİP ET 6 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL