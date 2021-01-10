Türk lojistik sektörü  2021’e umutla girdi

Mal taşımalarının %90’ının karayollarıyla yapıldığı ülkemizde, nakliye sektöründe bir günde dönen navlun ücreti 1 milyar TL’nin üzerindedir. 2020 yılında pandemi sırasında lojistik sektörü hareketli günler yaşadı. 100 milyar dolarlık Türk lojistik sektörü 2021’e umutlarla girdi.

LOJİSTİK SEKTÖRÜ

Geçtiğimiz yıl pandemide Türk lojistik sektörünün oldukça hareketli olduğunu kaydeden TTT Global Group Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Akın Arslan, şunları söyledi: “2021’de Türkiye’deki karayolu taşımalarda önemli bir artış bekleniyor. e- Ticaretin bir önceki yıla göre katlanarak büyümesi bu artışı tetikleyecektir. Artık üreticiler, müşterilerine gönderdikleri malların tüm taşıma yolculuğunu anbean izlemek, indirme-bindirme süreçlerinde gerçek-zamanlı, konum-tabanlı hakim olmak, canlı rapor alabilmek istiyorlar. Yükleri teslim ettikleri kamyoncuların güvenilirliğini teyit etmeyi bekliyorlar. Nakliye sürecinde problem olmadan haberdar olabilmeyi ve ön alabilmeyi bekliyorlar. Bu noktada, arttırılmış zeka ile desteklenen dijital çözümleriyle dünyanın dikkatlerini üzerine çeken Türk lojistik teknolojileri startup’ı TIRPORT, ülkemizde ve globalde lojistik sektörünün uçtan uca dijital dönüşümüne liderlik ediyor” dedi.