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10 Oca 2021 - 15:55- Siyaset G: 10 Oca 2021 - 15:57

“Hesapla kandırıp  idare edin diyorlar”

DİSK Emekli Sen Gölcük Şube Başkanı Ahmet Kasımoğlu, emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili, “Hesapla kandırıp nasip deyip idare edin diyorlar” dedi

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DİSK Emekli Sen Gölcük Şube Başkanı Ahmet Kasımoğlu, emekli maaşlarına yapılan zamla ilgili açıklamalarda bulundu. Kasımoğlu, “Sanki kılı kırk yararcasına emeklilere zam yapıyorlar. Asgari ücrette olduğu gibi zamların küsuratlı oranlarda açıklanması hakkaniyet ölçülerinde zam yapılıyor görüntüsünden öte bir ekonomik değer taşımıyor aslında” dedi.


HERŞEYE ZAM GELDİ 


Devamında Kasımoğlu, “Bu yıl da emeklilere yıllık enflasyon oranında temmuz ve ocak aylarında olmak üzere toplamda % 14.60 oranında zam yaptılar. Buna göre 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren işçi ve esnaf emeklileri % 8.36, memur emeklileri ise % 7.36 oranında zamlı emekli maaşı almaya başlayacaklar. Ocak 2020 tarihinde 30’lu bir koli yumurta 14 TL iken, 2021 Ocak ayında 32 TL’ye; 1 kg beyaz peynir 30 TL’den 46 TL’ye, 4,5 Lt. bir Ayçiçek yağı 34 TL’den 60 TL’ye; 5 kg un 28,75 TL’ye; 2 kg pirinç 18 TL’den 38,95 TL’ye toplamda 111 TL’den 206 TL’ye çıkartılmıştır” dedi.


“AYAĞA KALKACAĞIZ”

Son olarak, “Görüleceği üzere muktedirlerin takdir ettikleri enflasyon rakamı ile gerçek enflasyon arasında uçurumlar oluşmuş, emekliler satın alma gücünü yitirmişlerdir. Görüleceği gibi, muktedirler hesapla kandırıp, nasiple idare edin diyorlar. Ya işçisi, esnafı, memuru eski ya da yeni emekli ayrımı yapmadan ağlaşacağız, ya da DİSK Emekli Sendikasında örgütlenip ayağa kalkacağız” ifadelerini kullandı.

10 Oca 2021 - 15:55 - Siyaset

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