MHP Başiskele  2023’e hazırlanıyor 

MHP İl Başkanlığı, hedef belirledikleri 2023’e yönelik genişleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında MHP Başiskele İlçe Teşkilatı, İl Teşkilatı’nı ağırladı. Toplantıya İlçe Başkanı Serkan Günaydın, Meclis Üyesi Metin Demir ve Metin Kırcı, MHP Başiskele Kadın Kolları Başkanı Fatma Şentürk, ilçe yönetim kurulu üyeleri ve mahalle başkanları ile toplandı. Toplantıda 2020 yılının değerlendirmesi yapılıp 2021 yılının çalışma planları gözden geçirildi. Başiskele ilçe teşkilatı yeni mahalle başkanları atmaları yapıldı. Bu genç ve dinamik kadrolardan 2023 yılı hedeflerine ilerleme sözü alındı.