Körfez’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve Körfez Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan lokantacı Tahir Karasakal’ın oğlu olan emekli polis Mehmet Karasakal (49) tedavi gördüğü kansere yenik düşerek vefat etti. Mehmet Karasakal rahatsızlığı nedeniyle kısa süre önce Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olmuştu. 3 çocuk babası Mehmet Karasakal’ın cenazesi bugün Körfez Mezarlığı’ndan alınarak İlimtepe Belen Mezarlığı’nda toprağa verildi.
10 Oca 2021 - 16:17- Gündem Güncelleme: 10 Oca 2021 - 16:36
Emekli polis kansere yenik düştü
Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olan eski polis memuru Mehmet Karasakal(49) kansere yenildi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Karabacak - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.