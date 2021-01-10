Emekli polis kansere yenik düştü

Körfez’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve Körfez Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan lokantacı Tahir Karasakal’ın oğlu olan emekli polis Mehmet Karasakal (49) tedavi gördüğü kansere yenik düşerek vefat etti. Mehmet Karasakal rahatsızlığı nedeniyle kısa süre önce Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olmuştu. 3 çocuk babası Mehmet Karasakal’ın cenazesi bugün Körfez Mezarlığı’ndan alınarak İlimtepe Belen Mezarlığı’nda toprağa verildi.