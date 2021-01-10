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10 Oca 2021 - 16:17- Gündem G: 10 Oca 2021 - 16:36

Emekli polis kansere yenik düştü

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olan eski polis memuru Mehmet Karasakal(49) kansere yenildi
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Körfez’de geniş bir kesim tarafından tanınan ve Körfez Esnaf Odası Yönetim Kurulu Üyesi olan lokantacı Tahir Karasakal’ın oğlu olan emekli polis Mehmet Karasakal (49) tedavi gördüğü kansere yenik düşerek vefat etti. Mehmet Karasakal rahatsızlığı nedeniyle kısa süre önce Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nden emekli olmuştu. 3 çocuk babası Mehmet Karasakal’ın cenazesi bugün Körfez Mezarlığı’ndan alınarak İlimtepe Belen Mezarlığı’nda toprağa verildi.
# Körfez, Kocaeli, çocuk

10 Oca 2021 - 16:17 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Karabacak - Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Ocak 16:40

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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