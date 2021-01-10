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10 Oca 2021 - 18:04- Gündem G: 10 Oca 2021 - 18:06

Hürriyet, Halk TV’de Görkemli Hatıralar programının canlı yayın konuğu oldu 

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit’in tarihinin ve dünyanın en büyük Atatürk Müzesi’nin konuşulduğu Halk TV’de yayınlanan Görkemli Hatıralar programında Serhan Asker ve Zeynep Başkan’ın canlı yayın konuğu oldu. 

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Önceki gün Halk TV Ankara Temsilcisi ve Görkemli Hatıralar programının yapımcısı Serhan Asker’in İzmit ziyaretinin ardından İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, büyük beğeniyle takip edilen, kentlerin tarihlerinin ele alındığı Görkemli Hatıralar programının canlı yayın konuğu oldu. Serhan Asker ve Zeynep Başkan’ın canlı yayın konuğu olan Başkan Hürriyet canlı yayında İzmit’in tarihine ve dünyanın en zengin Atatürk Evinin İzmit’te olmasına dikkat çekti. 


ATATÜRK EVİNİ HERKES ZİYARET ETMELİ 


Programın yapımcısı Serhan Asker, İzmit ziyaretinden çok etkilendiğini ifade ederek, “İzmit Yeşil Konak’ta bulunan Atatürk Evi’ni çok beğendim ve çok etkilendim. Sadece İzmit ve Kocaeli halkının değil imkânı ve vakti olan herkesin burayı ziyaret etmesi gerekiyor. Ayrıca restorasyon çalışmaları devam eden Hulusi Kentmen evi çok büyük bir proje. Tamamlandığında tekrardan ziyaret edeceğim” ifadelerinde bulundu. 


ATATÜRK’ÜN İZMİT’TE BİRÇOK ANISI VAR 


Programda konuşan Başkan Hürriyet ise, “Atatürk’ün İzmit’te birçok anısı bulunuyor. Özellikle Atatürk’ün gerçekleştirdiği basın toplantısı 16 Ocak 1923’te İzmit’te yapıldı. Bu sırada Halide Edip Adıvar da Atatürk’ün yanındaydı. Yönetim şeklinin Cumhuriyet olacağının ilk bilgileri, başkentin Ankara olacağı, kadınlara seçme ve seçilme hakkının verileceğinin ilk işaretleri bu toplantıda paylaşıldı. Ayrıca Atatürk’ün Times dergisine çıkan fotoğrafı da İzmit’te çekildi. İzmit sanayi şehrinin olmasının yanı sıra kültür ve sanat şehri, bir Cumhuriyet şehri, 3 bin yıllık tarihiyle Roma tarihi, Osmanlı tarihi ve Cumhuriyet tarihine ilişkin çok fazla izler ve eserler barındırıyor. Biz de şehrimizin bu zenginliklerini, tarih ve kültür kenti kimliklerini ön plana çıkarmaya çalışıyoruz” dedi. Program boyunca İzmit’in tarihine dokunuşlar yapılırken Zeynep Başkan da programa türküleriyle renk kattı. 

# İzmit, Kocaeli

10 Oca 2021 - 18:04 - Gündem

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