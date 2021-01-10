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10 Oca 2021 - 21:00- Gündem

Kocaeli'de 193 firma eleman arıyor

İŞKUR, Kocaeli'deki 193 firmanın açık iş ilanlarını yayınladı.
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Kocaeli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü (İŞKUR), Kocaeli'deki açık iş ilanlarını yayınladı. Kocaeli'de 193 firma personel arıyor.

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# Kocaeli

10 Oca 2021 - 21:00 - Gündem

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