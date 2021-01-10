Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı!

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süreciyle birlikte müstakil evler büyük ilgi görürken, arazi ve arsa fiyatları da artıyor. Endeksa verilerine göre konut imarlı arsa fiyatlarında 5 büyük il içerisinde en fazla artış görülen iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara olurken, Arsa fiyatları son 1 yılda İstanbul'da %47, Antalya'da %38, Ankara'da ise %28 artış gösterdi. Kasım sonu itibarı ile İstanbul'da arsaların metrekare fiyatı 996 TL, Antalya'da 627 TL, Ankara'da ise 360 TL oldu.
İLK SIRADA ANTALYA
5 büyük il içerisinde son 1 yılda ise arazi fiyatlarında en fazla artış görülen iller ise sırasıyla Antalya, İzmir ve Ankara olurken, Antalya'da arazi fiyatlarında son 1 yıllık artış %30, İzmir'de %28, Ankara'da ise %24 seviyesinde. Kasım sonu itibarı ile arazilerin ortalama metrekare fiyatı Antalya'da 56 TL, İzmir'de 77 TL, Ankara'da ise 42 TL.
İSTANBUL
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 996
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 47
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 109
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20
ANKARA
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 360
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 42
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 24
İZMİR
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 915
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 77
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28
BURSA
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 793
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 14
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 22
ANTALYA
Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 627
Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 38
Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56
Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 30
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Cengi̇z Şahi̇n - Çok haklısınız, internet üzerinden değerleme yapıyorlar. Yaptıkları spk lisanslı firmaların datasını kullanmak. Araştırmadan haber yapmışsınız yine..
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.