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10 Oca 2021 - 19:06- Gündem G: 10 Oca 2021 - 19:17

Bu 5 ilde arsası olanlar yaşadı!

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da konut imarlı arsa fiyatları uçuşa geçti. Endeksa.com'un verilerine göre, 5 büyük ilde son 1 yılda arsa fiyatları %17 ile %47 arasında artış gösterdi. Arazi fiyatları ise %20 ile %30 arasında artış yaşandı.

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Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını süreciyle birlikte müstakil evler büyük ilgi görürken, arazi ve arsa fiyatları da artıyor. Endeksa verilerine göre konut imarlı arsa fiyatlarında 5 büyük il içerisinde en fazla artış görülen iller sırasıyla İstanbul, Antalya ve Ankara olurken, Arsa fiyatları son 1 yılda İstanbul'da %47, Antalya'da %38, Ankara'da ise %28 artış gösterdi. Kasım sonu itibarı ile İstanbul'da arsaların metrekare fiyatı 996 TL, Antalya'da 627 TL, Ankara'da ise 360 TL oldu.

İLK SIRADA ANTALYA

5 büyük il içerisinde son 1 yılda ise arazi fiyatlarında en fazla artış görülen iller ise sırasıyla Antalya, İzmir ve Ankara olurken, Antalya'da arazi fiyatlarında son 1 yıllık artış %30, İzmir'de %28, Ankara'da ise %24 seviyesinde. Kasım sonu itibarı ile arazilerin ortalama metrekare fiyatı Antalya'da 56 TL, İzmir'de 77 TL, Ankara'da ise 42 TL.

İSTANBUL

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 996

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 47

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 109

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20

ANKARA

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 360

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 42

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 24

İZMİR

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 915

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 20

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 77

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 28

BURSA

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 793

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 14

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 22

ANTALYA

Konut İmarlı Arsa Metrekare Fiyatı (TL/m2): 627

Konut İmarlı Arsa Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 38

Arazi Metrekare Fiyatı (TL/m2): 56

Arazi Son 1 Yıllık Değer Değişimi (%): 30

# koronavirüs, İstanbul

10 Oca 2021 - 19:06 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Cengi̇z Şahi̇n - Çok haklısınız, internet üzerinden değerleme yapıyorlar. Yaptıkları spk lisanslı firmaların datasını kullanmak. Araştırmadan haber yapmışsınız yine..

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 10 Ocak 20:56

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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