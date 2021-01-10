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10 Oca 2021 - 19:10- Gündem G: 10 Oca 2021 - 19:52

Son 24 saatte 176 kişi hayatını kaybetti

Ülkemizdeki koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 10 Ocak tarihinde açıklanan verilere göre; 1017'si semptomatik olmak üzere 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 326 bin 256'ya yükseldi. Vefat sayısı ise 176 artarak toplamda 22 bin 807'ye çıktı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük  Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Ocak'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; bin 17'si semptomatik olmak üzere toplam 9 bin 138 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 176 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 807'ye, toplam vaka sayısı ise 2 milyon 326 bin 256'ya yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 8 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 8 bin 103 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 198 bin 150'ye yükseldi. Toplam test sayısı 26 milyon 196 bin 481'e, ağır hasta sayısı ise 2 bin 811'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 4,3 oldu.

"KAYIPLARIMIZIN DA SAYISINI AZALTACAK"

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bugün tespit edilen 1.017 yeni hasta var. Vaka sayısı azaldıkça filyasyon ihtiyacı da test talebi de kademeli olarak azalıyor. Ağır hasta sayısındaki düşüş kayıplarımızın da sayısını azaltacak. Netice aldığımız kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam edelim" ifadelerini kullandı.
# koronavirüs

10 Oca 2021 - 19:10 - Gündem

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