İzmitli esnaf kız çocuğuna istismarda bulundu! Kent bu iddia ile sarsıldı

İzmit’te esnaflık yaptığı ileri sürülen kişi, yanında çalışmakta olan kadının 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunması iddiası ile hakim karşısına çıkacak. Dava 12 Ocak (Salı) gün saat 09.30’da Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

ÇOCUĞUMUZUN SESİ OLACAKLAR

Konunun gündeme gelmesini sağlayan ve bu işin peşini bırakmak istemeyen ve kız çocuğunun yanında olacakları duyuran Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, (UCİM) Salı günü tüm Kocaeli’yi davayı takip etmeleri için çağrıda bulundu. UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan’da kız çocuğunun sesi olmak için davayı yakında takip edecek.