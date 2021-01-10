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10 Oca 2021 - 23:48- Asayiş G: 11 Oca 2021 - 00:05

İzmitli esnaf kız çocuğuna istismarda bulundu! Kent bu iddia ile sarsıldı

İzmit’te esnaflık yaptığı ileri sürülen kişi, 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunduğu iddia edildi

Serkan Üldeş
Serkan Üldeş Tüm Haberleri
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İzmit’te esnaflık yaptığı ileri sürülen kişi, yanında çalışmakta olan kadının 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunması iddiası ile hakim karşısına çıkacak. Dava 12 Ocak (Salı) gün saat 09.30’da Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.

ÇOCUĞUMUZUN SESİ OLACAKLAR

Konunun gündeme gelmesini sağlayan ve bu işin peşini bırakmak istemeyen ve kız çocuğunun yanında olacakları duyuran Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, (UCİM) Salı günü tüm Kocaeli’yi davayı takip etmeleri için çağrıda bulundu. UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan’da kız çocuğunun sesi olmak için davayı yakında takip edecek.
# İzmit, Kocaeli, çocuk

10 Oca 2021 - 23:48 - Asayiş

Muhabir Serkan Üldeş

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