İzmitli esnaf kız çocuğuna istismarda bulundu! Kent bu iddia ile sarsıldı

İzmit’te esnaflık yaptığı ileri sürülen kişi, yanında çalışmakta olan kadının 14 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunması iddiası ile hakim karşısına çıkacak. Dava 12 Ocak (Salı) gün saat 09.30’da Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek.
ÇOCUĞUMUZUN SESİ OLACAKLAR
Konunun gündeme gelmesini sağlayan ve bu işin peşini bırakmak istemeyen ve kız çocuğunun yanında olacakları duyuran Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği, (UCİM) Salı günü tüm Kocaeli’yi davayı takip etmeleri için çağrıda bulundu. UCİM Genel Başkanı Saadet Özkan ve Genel Başkan Yardımcısı Yücel Ceylan’da kız çocuğunun sesi olmak için davayı yakında takip edecek.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.