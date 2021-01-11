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11 Oca 2021 - 09:38- Asayiş G: 11 Oca 2021 - 09:41

Kumar oynarken yakalanan 14 kişi ceza yemekten kurtulamadı

Darıca'da korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak kısıtlamanın başladığı saatlerde kapalı olması gereken kahvehanede oyun oynarken yakalanan 14 kişi, polis ekiplerince suçüstü yakalandı. Suçüstü yakalananlar yeminler ederek polise dil dökse de ceza yemekten kurtulamadı.
mask

Olay, Darıca'da bulunan bir kahvehanede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, korona virüs tedbirleri kapsamına kapalı olması gereken kahvehanede kumar oynandığı ihbarı alan polis ekipleri harekete geçti. Belirlenen adrese baskın yapan ekipler, kahvehane içinde kumar oynayan 14 kişiyi suçüstü yakaladı. Kısıtlama saatinde kahvehanede oyun oynarken yakalan şahıslar, polis kamerasını görünce ise yüzlerini sakladılar.

Yapılan baskında kumar oynarken yakalanan 14 şahıs, polise ceza yememek için yeminler ederek dil dökse de ceza yemekten kurtulamadı. İşletme içinde bulunan 14 kişiye sosyal mesafe, maske takma zorunluluğunu ve sokağa çıkma yasaklarını ihlal ettikleri için idari para cezası uygulandığı öğrenildi.
# maske

11 Oca 2021 - 09:38 - Asayiş

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