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11 Oca 2021 - 09:40- Gündem G: 11 Oca 2021 - 09:45

Öğretmenler pandemi sürecinde okulu renklendirdi 

Darıca'da, Ressam Osman Hamdibey İlkokulu’nda görevli öğretmenler, pandemi sürecinde okul koridorlarına resimler yaptı. Koridorlar manzara, kitap ve hayvan figürleriyle renklendirildi. 

Demirören Haber Ajansı
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Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında uzaktan eğitim veren Darıca Ressam Osman Hamdibey İlkokulu’nun öğretmenleri, öğrencilerine sürpriz hazırlamaya karar verdi. Koridorlara manzara, kitap ve hayvan figürleri çizerek duvarları adeta tabloya dönüştürdü.

"ÇOK EĞLENCELİ"

Öğrencileri için güzel bir sürpriz hazırlamayı planladıklarını söyleyen psikolojik danışma ve rehberlik öğretmeni Yasemin Öztürk, "Pandemi sürecinde öğrencilerimiz yok, onları okulda karşılamak için güzel bir sürpriz hazırladık. Umarım geldikleri zaman bu duvarları görüp mutlu olurlar. Biz de pandemi sürecini böyle duvar boyayarak, öğrencilerimizi okulda karşılamaya hazırlanarak geçiriyoruz. Boya işleri olduğu her gün gelmeye çalışıyoruz. Okulun her katı ayrı bir konseptte boyandı. Çok eğlenceli bir şekilde öğrencilerimizi bekleyeceğiz." dedi.

"RESSİMLER ÇİZİYORUZ"

Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu Müdürü Suat Yapıcı ise, "Biz Darıca Ressam Osman Hamdi Bey İlkokulu olarak pandemi dönemini fırsata çevirmek istedik. Şu an öğrencilerimize hasretiz ve öğrencilerimiz geldiği zaman bir sürprizle karşılamak istiyoruz. Bu nedenle duvarlarımızı biz boyamaya karar verdik. Okul kapısıyla, duvarıyla, penceresiyle, sahasıyla mesaj verebilen bir alan. Mahmut Hoca'nın deyimiyle okul dört tarafı duvarlarla çevrili bir yer değil. Okul her tarafına hükmeden yerdir. Biz de duvarlarımıza eğitimsel yönden geliştirecek resimler çiziyoruz. Öğretmen arkadaşlarımız çalışmalarını yapıp duvarlarımızı öğrencilerimizin hem mutluluğu hem de motivasyonu için boyamaya çalışıyor. Birlikte hem öğrencilerimiz hem de kendimiz için mutlu bir okul oluşturmaya çalışıyoruz.” diye konuştu. 

# koronavirüs, eğitim

11 Oca 2021 - 09:40 - Gündem

Muhabir Demirören Haber Ajansı

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