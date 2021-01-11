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11 Oca 2021 - 09:50- Siyaset G: 11 Oca 2021 - 10:07

Korona kısıtlamaları kalkacak mı? Gözler bu toplantıda

Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak. Gündemde ABD ve AB ile yeni yol haritası, reform çalışmaları, koronavirüs kısıtlamalarının sahaya etkisi ve alınabilecek yeni kararlar olacak. Öte yandan kısıtlama kararlarını bölgesel bazda esnetme formülleri de görüşülecek.
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Beştepe'de yapılacak olan yeni yılın ilk kabine toplantısında, 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı Programı çerçevesinde bakanlıkların atacağı adımlar ve hayata geçirilecek projelerin genel bir değerlendirilmesi yapılacak.

KORONAVİRÜS TEDBİRLERİNİN ETKİSİ GÖRÜŞÜLECEK

Toplantıda öncelikle koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbir kararlarının değerlendirilmesi beklenirken, önümüzdeki günlerde atılacak adımlar masaya yatırılacak. Bu kapsamda, sokağa çıkma kısıtlamalarının vaka sayısına etkisi, İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere büyük şehirlerdeki son durum, yerli aşı çalışmaları tüm yönleriyle ele alınacak.

AŞILAMA SÜRECİNE BAĞLI OLARAK KONTROLLÜ ESNETME OLABİLİR

Aşılamanın başlamasıyla hafta içi kısıtlamaları ve hafta sonu yasakları dahil olmak üzere lokal bazda kontrollü/kademeli şekilde esnetme adımlarının atılabileceği de tahmin ediliyor.

BAKAN KOCA YERLİ AŞIYLA İLGİLİ SON BİLGİLERİ PAYLAŞACAK

Toplantıda en geç nisan ayına kadar kullanıma hazır hale gelmesi beklenen yerli aşı ve aşılama süreçleri konusunda Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın sunum yapması bekleniyor. Yeni yıldaki kısıtlamaların koronavirüs tablosuna yansıması ve Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda yeni tedbirler ya da kısıtlamalarda esnetme kararının alınıp alınmaması konusunda da son karar verilecek. Üniversitelerde yüz yüze eğitimin kademeli ve kontrollü şekilde başlatılması için olası tarihlerin de konuşulması bekleniyor.

ABD VE AB İLE İLİŞKİLER MASAYA YATIRILACAK

Kabinenin bir diğer önemli gündem maddesi ABD ve AB ile yeni dönem olacak. Bu kapsamda ABD'de Donald Trump taraftarlarının Kongre baskını değerlendirilecek. ABD ve AB ile başlatılacak yeni dönemde atılacak adımların konuşulacağı kabinede Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile yaptığı videokonferans görüşmesiyle ilgili bilgi verecek.

BAKAN ÇAVUŞOĞLU'NUN SUNUM YAPMASI BEKLENİYOR

AB ile açılacak yeni sayfa çerçevesinde istişare mekanizmalarının geliştirilmesi ve ilişkilerde güvenin yeniden tesisi, diyalog temaslarının yeniden başlatılması için yapılması gerekenlerle ilgili Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bir sunum yapması planlanıyor. Türkiye ile AB arasındaki yeni dönem diplomasi trafiğinin önümüzdeki günlerde artması bekleniyor. Toplantıda ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden'in görevi devralmasının ardından Ankara-Washington ilişkilerinin yol haritası da ele alınacak.

REFORM ÇALIŞMALARI DA KABİNENİN GÜNDEMİ OLACAK

Toplumun tüm kesimleriyle istişare halinde hazırlıkları süren ekonomi ve hukuk alanındaki reform çalışmaları da kabinenin bir diğer gündem başlığı olacak. Toplantıda ekonomideki son gelişmeler, kurdaki düşüş, faiz politikası hakkında değerlendirmeler yapılacak. Erdoğan'ın Beştepe'de lansman toplantısıyla açıklayacağı reform başlıkları konusunda Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, kabineye brifing verecek. Toplantıda alınan kritik kararları Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millete Sesleniş konuşmasıyla kamuoyuna açıklayacak.

# İstanbul, koronavirüs

11 Oca 2021 - 09:50 - Siyaset

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