KOÜ'lü profesör koronavirüse yenildi

Kocaeli Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bir dönem başmüdürlük yapan, KOÜ Sağlık Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Yunus Taş koronavirüse yakalanmıştı. Tedavi altına alınan Taş hayatını kaybetti. Yunus Taş’ın vefatı üniversitede büyük üzüntü yarattı. KOÜ Rektörü Sadettin Hülagü acı haberi “Tıp Fakültesi Hastanemizde bir dönem Başmüdürlük yapmış, Sağlık MYO Müdürümüz Prof Dr Yunus Taş hocamız Covid-19 nedeniyle vefat etmiştir. KOÜ Ailesi olarak çok üzgünüz. Allah rahmet ve makamını cennet eylesin .Kardeşim sen rahat uyu Ailen ve çocukların bizlere ve Devletimize emanettir” sözleriyle duyurdu.