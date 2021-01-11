 Ağaçlara budama ve bakım yapıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler ekipleri kentin birçok noktasına park, bahçe ve yeşil alan inşa ederken bu alanlar ve dışındaki ağaçların bakım ve onarımını da ihmal etmiyor. Bu kapsamda bazı noktalarda yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dalların budaması, ağaçların ise bakımı yapıldı.
3 CADDEDE ÇALIŞMA
Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerince, Turan Güneş Caddesi, Şirinevler Mevki ve Alikahya Sakıp Sabancı Bulvarı’ndaki yol kenarı ve kaldırım üzerinde bulunan ağaçların tehlike arz eden kurumuş, yaya ve taşıt trafiğini olumsuz etkileyen dallar bulandı. Böylece olası olumsuzlukların önüne geçildi. Ekipler ayrıca ağaçların genel bakımını da yaptı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.