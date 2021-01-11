Ellibeş: “Milletimiz kimin sözde, kimin özde olduğunu görüyor”

AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, geçen hafta başında Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz’la esnaf odaları başkanlarını makamlarında ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunmuştu. Ellibeş, önceki gün de Milletvekili İlyas Şeker’le İzmit esnafını gezdi. Fethiye Caddesi’nden başlayarak Yürüyüş Yolu ve Kapanönü Çarşısı’na gitti. Pandemi nedeniyle kısıtlı imkanlarla hizmet vermeyi sürdüren esnafa hayırlı işler diledi. Ellibeş ve Şeker, esnafın yakın ilgisiyle karşılaştı. Başkan Ellibeş, Pandemi’nin herkesin hayatını etkilediğini, en çok da esnafı ekonomik açıdan zor duruma düşürdüğünü kaydetti: “Bu virüsün bulaş riskinden dolayı bazı önlemler alınmak zorundaydı. Dünya genelinde yapılan uygulamalardan daha fazla ve ağırı uygulanmıyor. Elbette, herşeyin başı sağlık. Ama esnafımızın ekonomik açıdan eski günleri aradığını da görüyoruz. Bunu bilerek hükümetimiz ve yerel yönetimlerimiz önceliğini esnafımıza vermiş durumda. Bununla birlikte çalışandan, ihtiyaç sahibine sosyal devlet anlayışı içinde pekçok destek sağlanıyor ve sağlanmaya devam edecek” dedi.

"BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

Başkan Ellibeş, 2020 yılı sonu itibariyle sosyal destek paketleri hakkında da bilgi verdi: “Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında Mart ayından bu yana Kocaeli’de 156 bin aileye nakdi destek, 368 bin 170 kişiye ödenek sağlandı. Sosyal Destek Programı, Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Kısa Çalışma Ödeneği, Nakdi Ücret Desteği, İşsizlik Ödeneği ve Normalleşme Desteği şeklindeki bu ödemelerin miktarı 31 Aralık irbariyle 1 milyar 342 milyon 389 bin 179 TL’ye ulaştı. Sosyal Devlet anlayışının yanında yerel de de sosyal belediyecilik adına örnek bir yılı geride bıraktık. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın başta olmak üzere, ilçe belediyelerimiz de üzerlerine düşen görevi yerine getirmeyi sürdürüyor. Özellikle Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz geçen yıl 100 bine yakın aileye sosyal destek sağlayarak örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Bu kapsamda 22 bin 410 aileye gıda, 15 bin 488 anneye süt, 17 bin 933 aileye giyim, 24 bin 107 öğrenciye kırtasiye, 17 bin 630 aileye yakacak, 742 engelliye nakdi ve 73 aileye afet yardımı yapıldı. Ayrıca esnafımıza da 30 milyon TL hibe destek programı devreye alındı. Bütün bunlara bakarak diyebiliriz ki, milletimiz kimin sözde, kimin özde çalıştığını görüyor. Hem sahada, hem de esnaf temsilcilerimizle yaptığımız görüşmelerde bunu görüyoruz. AK Parti, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı kararlılıkla çalışmalarını sürdürecek. Bu zorlu sürecin üstesinden birlik ve beraberlikle geleceğiz. Birlikte Başaracağız”