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11 Oca 2021 - 10:37- Gündem G: 11 Oca 2021 - 10:40

Kiptaş İzmit Çınar Evler ile Kocaeli kazanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kiptaş İzmit Çınar Evler’in temel atma töreninde “Kiptaş ile Kocaeli’de kazanacak” sözlerine istinaden inşaat çalışmalarında istihdam ve gerekli malzemeler İzmit ve Kocaeli firmalarından yapılmaya başlandı. 

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kiptaş İzmit Çınar Evler’in temel atma töreninde söylediği “Kiptaş ile Kocaeli kazanacak” sözleri şimdiden hayat bulmaya başladı. Bölgedeki inşaat çalışmalarında istihdam ve gerekli malzeme teminatı İzmit ve Kocaeli firmalarından yapılmaya başlandı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte hareket eden İmamoğlu bir kez daha İzmit’e verdiği sözünü tutmuş oldu. 


İZMİT ÇINAR EVLER’DEN TÜM KOCAELİ KAZANIYOR


Bu kapsamda inşaat işçisi istihdamı, beton alımı, nalburiye malzemeleri alımı, iş kamyonu ve makine kiralama hizmetleri, her türlü mıcır, mekanik ve benzeri dolgu malzemesi, yakıt ile işçi kıyafeti gibi birçok çalışma için İzmit ve Kocaeli firmalarıyla anlaşma yapıldı. Ayrıca işçilere yemek hizmeti de yerel esnaftan tedarik ediliyor. Böylece İzmit Çınar Evler’den tüm Kocaeli kazanıyor.

# Kocaeli, İzmit, İstanbul, Büyükşehir

11 Oca 2021 - 10:37 - Gündem

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