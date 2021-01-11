Kiptaş İzmit Çınar Evler ile Kocaeli kazanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Kiptaş İzmit Çınar Evler’in temel atma töreninde söylediği “Kiptaş ile Kocaeli kazanacak” sözleri şimdiden hayat bulmaya başladı. Bölgedeki inşaat çalışmalarında istihdam ve gerekli malzeme teminatı İzmit ve Kocaeli firmalarından yapılmaya başlandı. İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet ile birlikte hareket eden İmamoğlu bir kez daha İzmit’e verdiği sözünü tutmuş oldu.
İZMİT ÇINAR EVLER’DEN TÜM KOCAELİ KAZANIYOR
Bu kapsamda inşaat işçisi istihdamı, beton alımı, nalburiye malzemeleri alımı, iş kamyonu ve makine kiralama hizmetleri, her türlü mıcır, mekanik ve benzeri dolgu malzemesi, yakıt ile işçi kıyafeti gibi birçok çalışma için İzmit ve Kocaeli firmalarıyla anlaşma yapıldı. Ayrıca işçilere yemek hizmeti de yerel esnaftan tedarik ediliyor. Böylece İzmit Çınar Evler’den tüm Kocaeli kazanıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.