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11 Oca 2021 - 14:20- Spor G: 11 Oca 2021 - 14:22

İzmit’teki hakaret efekti kızdırdı !

Fenerbahçe'den yayıncı kuruluşa Kocaeli Stadı’ndaki yayında küfür nedeniyle tepki büyüyor

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Fenerbahçe kulübü, Kocaeli Stadı’nda oynanan Fatih Karagümrük-Konyaspor Süper Lig maçında yayıncı kuruluşun taraftar sesi olarak kullandığı kayıttan sarı-lacivertli kulübe hakaret edildiğini ifade ederek sitem etti

EKRANLARA VERİLEN SES KIZDIRDI

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Fatih Karagümrük ile İttifak Holding Konyaspor arasında oynanan seyircisiz maçın yayını sırasında, ekranlara verilen seslerde Fenerbahçe'ye hakaret edilen tezahüratların yer alması tarafımızca bardağı taşıran son damla olarak kabul edilmiştir. Sezon başından bu yana; sınırını ve haddini aşan karar ve yaklaşımlarından dolayı yayıncı kuruluşu en üst düzeyde pek çok kez uyarmış ve tek beklentimizin yayıncı kuruluşa yakışan şekilde 'objektif, adil, tarafsız' bir politika olduğunu kendilerine iletmiştik” denildi.

AKIL ALMAZ BOYUTA GELDİ

Açıklamanın devamı şöyle: Bu son gündemle beraber ise, yayıncı kuruluş tarafından Fenerbahçe aleyhine atılan adımların artık kasıtlı şekilde akıl almaz boyuta getirildiği ve bu dakikadan sonra düzelmesinin kesinlikle mümkün olmayacağı netlik kazanmıştır. Bununla birlikte bu yaşanan son olay tamamen göstermiştir ki peş peşe yaşanan tüm olayları teknik bir hata vb. söylemlerle açıklamaya çalışmak Fenerbahçe camiasının aklıyla alay etmektir. Bu doğrultuda Fenerbahçe Spor Kulübü olarak yayıncı kuruluşun ısrarlı ve kararlı bir şekilde bizzat kendi tercihi olan bu duruma karşı her türlü ilişki düzeyinde misliyle tepki vereceğimizi camiamızın ve kamuoyunun bilgilerine sunarız.

# Kocaeli, Spor

11 Oca 2021 - 14:20 - Spor

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