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11 Oca 2021 - 14:21- Spor G: 11 Oca 2021 - 14:23

Bi’zahmet bir daha hiç gelmeyin !
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Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Fatih Karagümrük'te Teknik Sorumlu Atılay Canel, "Bugünkü maçı biz Karagümrük stadında oynasaydık çok daha farklı olurdu. Bizim zeminimiz bana göre Türkiye'deki sayılı zeminlerden bir tanesi" dedi

NEDEN GELDİNİZ ?..

Süper Lig'in 18. haftasında Fatih Karagümrük, Konyaspor'u Kocaeli'de oynanan maçta 2-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi. Kocaelispor Yönetim Kurulu'na saha için teşekkür ederek sözlerine başlayan Canel, "İstediğimiz oyun düzenini sahaya yansıttık. Bugünkü maçı biz Karagümrük stadında oynasaydık çok daha farklı olurdu. Bizim zeminimiz bana göre Türkiye'deki sayılı zeminlerden bir tanesi, gayet güzel zeminimiz var. Bu kadar suyu tutmazdı. Futbolcular da bu kadar güçlükle mücadele etmezlerdi" diye konuştu.

TÜRKİYE’Yİ DOLAŞACAĞIZ

Stat ile ilgili basın mensuplarının yönlendirdiği sorulara da cevap veren Canel, "Belki de yavaş yavaş Sakarya'ya gideceğiz veya Bursa'ya gideceğiz. Kocaelispor bir kere verir sahasını, belki bir daha vermez. Herkes bir kere verir sahasını. Yavaş yavaş bütün Türkiye'yi dolaşacağız gibi” yorumunu yaptı.

# Kocaeli

11 Oca 2021 - 14:21 - Spor

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