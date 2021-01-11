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11 Oca 2021 - 14:22- Gündem G: 11 Oca 2021 - 14:23

Kocaaeli'de korona ölümleri azalmaya başladı!

Tüm Türkiye'de etksi devam eden koronavirüs can almaya devam edereken kısıtlamalar ve tedbirler doğrultusunda virüsün etkisi de azalmaya başladı. Kocaeli'de koronaviris nedeniyle bugün sadece iki kişi vefat etti.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
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Hasan Osma vefat etti

İzmit Yeşilova Mahallesinde ikamet eden müteahhit Hasan Osma (87) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Hasan Osma’nın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Ömer Lütfi Kuran vefat etti

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde ikamet eden ticaretle uğraşan emekli Ömer Lütfi Kuran (71) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Ömer Lütfi Kuran’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Kız Köprü Mezarlığında toprağa verildi.
# İzmit, çocuk

11 Oca 2021 - 14:22 - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

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