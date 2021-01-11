Kocaaeli'de korona ölümleri azalmaya başladı!

Hasan Osma vefat etti

İzmit Yeşilova Mahallesinde ikamet eden müteahhit Hasan Osma (87) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 8 çocuk babası olan Hasan Osma’nın cenazesi Kent Mezarlığında toprağa verildi.

Ömer Lütfi Kuran vefat etti

İzmit Mehmet Ali Paşa Mahallesinde ikamet eden ticaretle uğraşan emekli Ömer Lütfi Kuran (71) Covid-19 nedeniyle vefat etti. Evli ve 7 çocuk babası olan Ömer Lütfi Kuran’ın cenazesi Kent Camiinde öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kullar Kız Köprü Mezarlığında toprağa verildi.