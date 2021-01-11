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11 Oca 2021 - 14:22- Spor G: 11 Oca 2021 - 14:23

Kocaeli Stadı Karagümrük’e yaradı: 2-1

Süper Lig’in 18. haftasında Fatih Karagümrük, İH Konyaspor’u ağırladı. Kocaeli Stadı’nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.
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Fatih Karagümrük: 2 - İH Konyaspor: 1

STAT: Kocaeli Stadı

HAKEMLER: Serkan Tokat **, Abdullah Bora Özkara **, Kamil Çetin **

FATİH KARAGÜMRÜK: Emiliano Viviano **, Hedenstad ***, Fatih Kuruçuk ***, Campi ***, Balkovec *** , Biglia ***, Papa N'diaye ***, Andrea Bertolacci *** (Jimmy Durmaz dk. 71 **), Fabio Borini *** (Vato Arveladze dk. 86 ?), Ndao ***, Mevlüt Erdinç ** (Sobiech dk. 77 **)

YEDEKLER: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Ramazan Civelek, Emre Çolak

TEKNİK DİREKTÖR: Atilay Canel

İH KONYASPOR: İbrahim Sehic **, Skubic ***, Ahmet Çalık **, Jevtovic ***, Sitya ** (Ömer Ali Şahiner dk. 67 **), Hadziahmetovic ***, Oğuz Kağan **, Milosevic ** (Zymer Bytyqi dk. 75 **), Levan Shengelia ** (Erdon Dacı dk. 56 **), Sokol Cikalleshi *** (Musa Çağıran dk. 75 **), Artem Kravets ***

YEDEKLER: Eray Birniçan, Anicic, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Ali Karakaya, Şener Kaya

TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal

GOLLER: Andrea Bertolacci (dk. 66), Ndiaye (dk. 80) (Fatih Karagümrük), Jevtovic (dk. 83) (İH Konyaspor)

SARI KARTLAR: Fatih Kuruçuk, Ndao, Ndiaye (Fatih Karagümrük), Ahmet Yılmaz Çalık, Kravets (İH Konyaspor)

# Kocaeli

11 Oca 2021 - 14:22 - Spor

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