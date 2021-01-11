Kocaeli Stadı Karagümrük’e yaradı: 2-1

Fatih Karagümrük: 2 - İH Konyaspor: 1
STAT: Kocaeli Stadı
HAKEMLER: Serkan Tokat **, Abdullah Bora Özkara **, Kamil Çetin **
FATİH KARAGÜMRÜK: Emiliano Viviano **, Hedenstad ***, Fatih Kuruçuk ***, Campi ***, Balkovec *** , Biglia ***, Papa N'diaye ***, Andrea Bertolacci *** (Jimmy Durmaz dk. 71 **), Fabio Borini *** (Vato Arveladze dk. 86 ?), Ndao ***, Mevlüt Erdinç ** (Sobiech dk. 77 **)
YEDEKLER: Yavuz Ulaş Genç, Aykut Özer, Alparslan Erdem, Murat Sarıgül, Aksel Aktaş, Ramazan Civelek, Emre Çolak
TEKNİK DİREKTÖR: Atilay Canel
İH KONYASPOR: İbrahim Sehic **, Skubic ***, Ahmet Çalık **, Jevtovic ***, Sitya ** (Ömer Ali Şahiner dk. 67 **), Hadziahmetovic ***, Oğuz Kağan **, Milosevic ** (Zymer Bytyqi dk. 75 **), Levan Shengelia ** (Erdon Dacı dk. 56 **), Sokol Cikalleshi *** (Musa Çağıran dk. 75 **), Artem Kravets ***
YEDEKLER: Eray Birniçan, Anicic, İsmail Güven, Doğan Can Gölpek, Ali Karakaya, Şener Kaya
TEKNİK DİREKTÖR: İsmail Kartal
GOLLER: Andrea Bertolacci (dk. 66), Ndiaye (dk. 80) (Fatih Karagümrük), Jevtovic (dk. 83) (İH Konyaspor)
SARI KARTLAR: Fatih Kuruçuk, Ndao, Ndiaye (Fatih Karagümrük), Ahmet Yılmaz Çalık, Kravets (İH Konyaspor)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.