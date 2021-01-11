Türkiye kupa mesaisi efsanesiz başlıyor

Kocaelispor’un iki kez kazanma başarısı gösterip tarihe geçtiği Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 heyecanı bugün oynanacak Bursaspor - Antalyaspor maçı ile başlayacak ve 14 Ocak Perşembe günü oynanacak Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı ile son bulacak. Korona virüsü nedeniyle bu sene tek maç eleme usulüne göre oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak 8 maç sonrasında, çeyrek finale kalan takımlar belli olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray kupada yoluna devam ederken; Bursaspor, Adana Demirspor ve Tuzlaspor, son 16'ya kalarak sürpriz yapan ekipler oldular.