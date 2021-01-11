Darıca ve Çekmece'ye ağır cezalar geliyor

Kararlar şöyle: DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü'nün 06.01.2021 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, Kulüp Başkanı Arif Gülen, idareci Hasan zengin, Orhan Atik'in aynı müsabakadaki "cezaya uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca ve "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, idareci ORHAN ATİK'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 9/3 maddeleri uyarınca ve "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 08.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine, DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş. Kulübü futbolcusu Halil İbrahim Şagar’ın "saldırısı" nedeniyle, futbolcu Alperen Can’ın, Batuhan Güzel, Faikm Kartal Duran, Furkan Özgül, Haan Göksu’nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 7/11 ve 6/9 maddeleri uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

ÇEKMECE DE YANDI…

BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. Kulübü'nün 06.01.2021 tarihinde oynanan DARICA GENÇLERBİRLİĞİ A.Ş.-BÜYÜKÇEKMECE TEPECİK SPOR A.Ş. Misli.com 3. Lig 2. Grup müsabakasındaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ve COVİD-19 Salgını Nedeniyle Müsabakalarda Uygulanacak Tedbirlere İlişkin Talimat'ın 9/3 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine, idareci Temel Eyüpoğlu, Muhammet Uçar, Hüseyin Hüsnü Keskin, kaleci antrenörü İhsan Şen, antrenör Mehmet Fatih Köse, masör Fırat Dağaşan, futbolcu Ramazan Evren Üstündağ, Alper Sürücü'nün aynı müsabakadaki "saldırıları", Oğuzhan Acar'ın aynı müsabakadaki "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 07.01.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.