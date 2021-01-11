Hep böyle oynayın!

Kocaelispor sezonun 16. maçında 24 Erzincan ile deplasmanda karşılaştı ve hak ettiği 3 puan yerine 1 puanla yetindi. Zorlu maçta yeşil siyahlılar için artılar ve eksikleri derledik

BEKLENEN KADRO SAHADA

2.Lig ekibimiz Kocaelispor, Gümüşhanespor maçının yıkımı ile Erzincan maçına çıktı. Bu maç öncesi de ev sahibi ekip sahasında 8 maçın 7’sini kazanmanın özgüvenini üzerinde barındırıyordu. Teknik Direktör Erhan Altın tahmin edilen kadro ile sahaya çıktı. Kale, savunma hattı, çapa bölgesi ve ileri uçta değişiklik yoktu. Hasta olan Ramazan’ın yerine ise Bahattin tercih edildi.

ERZİNCANLILARIN DA KAFASI KARIŞTI

Kocaelispor’da teknik kadro maç başladığı esnada futbolculara yüksek sesli bir şekilde “Maça coşkulu başlayın” talimatı verdi. Öyle de oldu. Gümüşhane maçının tam zıttı, agresif, istekli ve coşkulu bir oyun düstur edinildi. İlk 10 dakika yüzde yüze yakın bir eforla Erzincan kalesine yüklenen yeşil siyahlılar Erzincanlıları da şaşırttı.

GÖKHAN VE YAYIKCI ÇOK KONSANTREYDİ

Merkezde Murat Cem ve Yiğitali’nin organizasyonunda girişimlerini kanatlara indiren Kocaelispor’da, iyi pozisyonlar da çıktı. Konuk ekip ise zayıf halka olarak Gökhan Meral’i gördü ve Niyazi Batuhan ile Ethem üzerinden yüklenmek istedi. Ancak gerek Gökhan, gerekse de sol stoper Taha Batuhan oldukça konsantreydi.

ESKİ BAHATTİN’DEN EMARELER

Yiğitali’nin kafa vuruşu, Benhur’un uzak kale direği yakınlarından dokunuşu Kocaelispor adına kaçan fırsatlardı. Merak edilen futbolcu Bahattin Köse ise son dönemin en istekli görüntüsünü yansıtmaya çalıştı. Bahattin maça sonradan girdiğinde Kocaelispor eksi 1 oynuyordu, ancak Erzincan maçında Bahattin 11’de olunca eski oyunundan emareler bize gösterdi.

FİNAL PASI TAMAM AMA, FİNAL YOK!

Devre golsüz sona erdi. Yaklaşık 1.200 rakımlı Erzincan’da ve üst üste maçlar çıkararak iyice yorgun düşen Kocaelisporlu futbolcuların ikinci yarıda aynı tempoyu sahaya yansıtmasını beklemek çok iyi niyetlilik olurdu. Ancak yeşil siyahlılar ilk yarıdaki oyun gücünün üzerinde bir tempo ile organize olmaya çalıştı. Yine kanatları etkin kullanan Kocaelispor’da bu kez final pası verildi ancak finalde aksama oldu.

NE YAPTIYSAK OLMADI

Batuhan Er, altı pastan kaçırdığı gole kendisi de inanamadı. Aynı futbolcu kale önünde kafası ile vuruğu topu üst direğe nişanladı. Ancak Batuhan’ın her geçen gün artan temposu ve maç içi devamlılığı Erzincan maçında da dikkatlerden kaçmadı. Bir ara sol arka adalesini yokladı ve 1-2 dakika sonra da oyundan çıkmak zorunda kaldı. Son birkaç maçtır karşı karşıya kaldığı pozisyonlarda kalecileri geçemeyen Benhur, Erzincan’da da Murat’a takıldı. Maçın adamı Batuhan Yayıkcı ile de 1 serbest vuruş 2 de kenar toplar golle neticelenmedi. Kısacası Kocaelispor gol için ne yaptıysa olmadı.

BENHUR’UN İYİ NİYETİ

Benhur hep iyi niyetli hep isteyen bir görüntü içinde. Erzincan maçında da aynı iştahı barındırdı. Kaçırdığı golün gerilimi ile de maç sonlarında top toplayıcı ile küçük bir sıkıntı yaşadı. Bir an önce korner atmak isteyen Benhur top toplayıcıdan topu istedi ancak görevli olan çocuk bunu yapmak istemedi. Topu olduğu yere bırakan ve ileriye doğru sürüyen top toplayıcı Benhur’u daha da kızdırdı. Maç sonunda 15 yaşındaki çocuklar bir araya gelip Kocaelispor otobüsü önünde tavırlarına devam edince ortalık kısa süreli karıştı.

GÖRÜNMEYEN SÜPÜRÜCÜ MELO

Ethem, Erzincan için majör futbolcu olduğunu Kocaelispor maçında da gösterdi. Niyazi ile birlikte Kocaelispor’u en zorlayan iki isimdi ve Ethem üzerinden 2 net pozisyon gol olmadı. Bayram her zamanki gibi güven verdi, kanat bekleri iyi niyetliydi, stoperler ise bir kez daha sınıfı geçti. Mesut için ayrı bir parantez açmak gerekir. Melo, maçın görünmeyen birçok işi bitirdi. Rakip, orta sahadan gerçekleştirmek istediği tüm organizasyonlarda Mesut engeline takıldı.

GOL YOKSA EN FAZLA 1 PUAN VAR

Merkezi kalabalık tutan yeşil siyahlılarda Mesut sezonun kendisi adına sezonun en dirençli ve yere sağlam basan futboluna imza attı. Murat Cem oyunu iki yönlü oynayarak ileride de geride de kalabalık olmamızı sağladı. Mesut’un kaptanlığında tüm takım Erzincan’dan galibiyet çıkarmak için var olan tüm güçlerini sahaya yansıttı. Maçta tek değişiklik oldu. Takım o kadar düzen içindeydi ki, Erhan Altın ikinci bir değişiklik yapmadı. Belki bir Cerem hamlesi düşünülebilirdi.

HEKİMOĞLU’NU YENERİZ

Toparlamak gerekirse Erzincan’da galibiyet kaçtı. 3 gün önceki Kocaelispor ile 3 sonraki Kocaelispor arasında dağlar kadar fark vardı. Ama futbolda gol bulamazsan istediğin kadar mücadele et, sana en fazla 1 puan veriyorlar. Sıradaki rakip Hekimoğlu. Maç perşembe günü. Kesinlikle zor olacak. Aynı oyun ve iştah ile sahaya çıktığımızda bu maç için bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum.