Evde yaşam, spor  giyimde satışları arttırdı

Koronavirüs salgını nedeniyle kafeler, restoranlar ve çoğu eğlence mekanları kapatıldı. Evlerine kapanan insanlar klasik kıyafetlerdense daha rahat kıyafetlere yönelmeye başladı. Gazetemize konuşan mağazalar," spor kıyafetlerde yüzde 80'lik bir artış söz konusu. İnsanlar artık klasik kıyafetler tercih etmiyor" dedi.

"TAKIMLARDAN KAZANIYORUZ"

Eslem Mola İşletmecisi Gökhan Kahraman, "İşlerimiz genel anlamda pandemiden dolayı azaldı. Eskisi kadar iş yapamıyoruz. İnsanlar alışveriş yapmıyor. Şimdi şu son dönemlerde tek hareketliliği spor kıyafetler sağlıyor. Genel anlamda sadece eşofman takımlarından kazanıyoruz. Eskiden klasik tarzlara daha fazla yoğunluk olurdu. Şimdi insanlar evlerinde daha spor tarzlarda giyiniyor" dedi.

"EŞOFMAN TAKIMLARINDA ARTIŞ OLDU"

Butik Zeynep İşletmecisi Ayşenur Şahintürk, "Geçtiğimiz günlere göre daha fazla bir artış oldu. Daha önceden tek tük eşofman takımları satıyorduk. Şimdi genel anlamda yoğunluğumuz spor kıyafetlerine yöneldi. Pandemi sürecinde klasik kıyafetlerdense eşofman takımları daha rahat kıyafetlere yönelmeye başladık" şeklinde konuştu.

"SPOR KIYAFETLERE YOĞUNLUK VAR"

M&SO İşletmecisi Öznur Denizhan, "Kot pantolonlara ve diğer klasik kıyafetlere oranla sportif ürünlere artış oldu. Genel olarak eşofman, tayt tarzı şeyler satılıyor. Evde giyimlik kıyafetler en çok gidiyor. İnsanlar sokağa çıkmadığından dolayı sadece ev kıyafetlerinden kazanım sağlıyoruz diyebilirim. Eskiden yoğunluk klasik kıyafetlereydi şimdi daha rahat kıyafetler tercih ediliyor" dedi.

"YÜZDE 80 ARTIŞ GÖSTERDİ"

Spor mağazası işletmecisi Gökhan Korkut, "Normal şartlarda tabii ki daha çok iş yapıyorduk ama kısıtlamaların gelmesiyle yüzde 80 bir artış oldu işlerde. İnsanlar daha çok spor kıyafetler almaya başladı. Daha çok eşofman takımları, sweatshirt satılıyor. Yasaklarında gelmesiyle insanlar online toplantılar falan yapıyor takım elbiseler yerine spor kıyafetlere daha çok ilgi arttı diyebiliriz" dedi.

"DOLARIN ARTIŞI İŞLERİ AZALTTI"

Spor mağazası işletmecisi Ayhan Edis, "Pandemi de doların yükselmesiyle işler çok düştü. İnsanlar artık sadece kendi gıdalarını karşılayabiliyor. Önlerini göremedikleri için temel ihtiyaç dışındaki şeyleri almayı bıraktılar. Bizde etkilendik tabii ki. Çok bir hareketlilik yok pandemi de işler çok düştü" dedi.

"YÜZDE 60 ARTTI"

Gencallar İşletmecisi Rıdvan Akyol, "Genel anlamda vatandaş klasik ürünler yerine spor ürünlerine yöneldi. Bundan dolayı yüzde 60'lık bir kesimden işlerimiz arttı. Pandemi dolayısıyla tabiki insanlar eskisi kadar alışveriş yapmıyor ama spor kıyafetlerinde ev ortamı genel yürüyüş aktivitelerini de çoğalttı. Yüzde 60 bir artış olduğu söylenebilir" dedi.